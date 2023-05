Declaran no culpable a Ed Sheeran en juicio por plagio

CDMX.- El cantante británico Ed Sheeran fue declarado no culpable en el juicio por supuesto plagio de la canción "Thinking Out Loud" que interpuso la familia de Ed Townsend.

El juez Luis Stanton, de la corte de Manhattan, resolvió que el tema de Ed Sheeran es original aunque pueda tener coincidencias con la canción "Let's Get It On", de Marvin Gaye y Ed Townsed.

"La creación independiente es una defensa completa, sin importar qué tan parecida sea la canción", dijo Stanton.

El jurado tardó una semana en tomar los testimonios y encontrar las pruebas necesarias para que el intérprete de "Shape Of You" fuera declarado no culpable, incluso Ed testificó que hacer plagio sería algo muy idiota.

"Sería un idiota por pararme en un escenario frente a 20 mil personas y hacer eso", dijo Sheeran sobre la acusación de que copió canciones.

Sheeran se levantó y abrazó a su equipo de abogados cuando el jurado determinó que había creado independientemente su canción. El cantante había comentado hace unos días que si era declarado culpable se retiraría definitivamente de la música.

"Me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser intérprete y compositor y que alguien lo disminuya", dijo.

"Let's Get It On" se ha escuchado en innumerables películas y comerciales y ha sido reproducida millones de veces desde que se lanzó en 1973. "Thinking Out Loud" ganó el Grammy a la canción del año en 2016.

Este es el segundo juicio en un año para Sheeran, quien testificó en un tribunal de Londres en abril en un caso centrado en su canción "Shape Of You", en otra demanda emblemática para los litigios por derechos de autor lanzada por dos músicos. En este caso, el juez también falló a su favor.