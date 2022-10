Dedicará Amanda Miguel su Grammy Latino a Diego Verdaguer

CDMX.- La música latina disfruta de un momento estelar, donde los géneros urbanos y el regional mexicano acaparan los primeros lugares de las listas de popularidad.

En ese contexto, Amanda Miguel sigue apostando por cantarle al amor, pues pretende continuar conquistando corazones con sus baladas y su virtuosa voz.

"El punto de la música latina es bastante alto. Yo no critico ningún otro tipo de géneros, pero creo que las baladas nunca van a perder su valor porque es algo que la gente no dejará de sentir, porque sirve mucho para enamorar los corazones.

"Me siento afortunada de ser una de las preferidas del público. No hay muchas cantantes de baladas que sigan vigentes, vamos quedando muy pocas, y, sobre todo, pocas que podamos cantar y que podamos seguir de gira. Me siento joven y tengo cuerda para rato", reflexionó Amanda Miguel en entrevista.

A sus 66 años, la argentina sigue vigente, y prueba de ello es la gira Te Amaré Por Siempre, que al lado de su hija, Ana Victoria, servirá para homenajear a su fallecido esposo, Diego Verdaguer.

"Hemos decidido empezar a presentarnos después de los acontecimientos que vivimos porque pensamos que seguir con nuestro legado y cantar es la manera de curarnos, de pasar esto que nos está pasando, porque la música es lo más hermoso que tenemos y a lo que nos hemos dedicado toda la vida.

"La música es lo que más me encanta y lo que me libera, es algo que no me ha separado de mi familia, más bien me ha unido, que es lo que más amo", relató la intérprete de "Él Me Mintió".

Un premio para su querido Diego

La cantante será reconocida con el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy el próximo mes por sus contribuciones creativas sobresalientes a la música, galardón que, dijo, compartirá con Diego Verdaguer.

"Es la consagración de tanto tiempo dedicado a mi carrera y a la de mi esposo, porque creo que él movió los hilos desde el cielo para que este reconocimiento llegara a mí. Por supuesto que lo voy a compartir con él, porque empecé mi carrera de su mano, siempre cuidada por él. Todos estos discos preciosos que he hecho los produjo él. Era mi mayor admirador.

"En mi caso, tengo un legado musical impresionantemente hermoso, con una cantidad de fans que siguen mi carrera y mi vida personal y que están todo el tiempo acariciando mi corazón", aseguró la intérprete de "Mi Buen Corazón".

El premio lo compartirá con otros músicos, como Rosario Flores, Myriam Hernández, Rita Lee y Yordano, el próximo 16 de noviembre en Las Vegas.

La distinción motiva a Amanda Miguel para continuar con su carrera y sus proyectos personales.

"Estoy preparando dos nuevos discos, uno de baladas y otro que les va a sorprender. Me falta seguir cantando, componiendo, tengo ganas de escribir un libro, terminar varios proyectos de mi esposo que dejó inconclusos.

"Quiero ayudarle a mi hija con sus nuevas producciones, muchas giras que nos esperan para el 2023, y lo único que le pido a Dios es salud para cumplir todo eso", finalizó.