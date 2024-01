Dedicará París una calle a la estrella de rock David Bowie

Paris, Francia.- La "Rue David Bowie" formará parte del callejero del distrito 13 de la capital, entre la estación de tren de Austerlitz y la biblioteca nacional François Mitterrand, cerca del Río Sena.

La calle, de unos 50 metros de largo, era conocida anteriormente por los urbanistas como "VoieDZ/13", un título provisional que podría haber gustado al autor de canciones como "TVC15" o "5:15".

Bowie, fallecido el 10 de enero de 2016 a causa de un cáncer a los 69 años, es uno de los músicos más influyentes y con más ventas del siglo 20, desde su éxito "Space Oddity" en 1969.

Entre las canciones y álbumes de referencia de este artista camaleónico, en constante reinvención, figuran Ziggy Stardust and the Spiders from Mars y Aladdin Sane, y éxitos como "Let's Dance".

Aunque París desempeñó un papel menos importante en la vida de Bowie que Londres, Berlín o Los Ángeles, la cultura teatral francesa de vanguardia influyó en su estilo visual.

Una enigmática frase de la canción "Aladdin Sane" hace referencia a "París o tal vez el infierno".

La inauguración oficial de la calle está prevista el lunes en la tarde, según anunció el alcalde del distrito, Jérôme Coumet, un fan confeso de Bowie quien lanzó la idea en 2020.