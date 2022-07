Defiende Fobia su legado en el rock mexicano

CDMX.- Fobia se mantiene activo gracias a dos factores: su entregado público y un legado musical anclado en la nostalgia y en éxitos de toda una generación. Por ello, sus integrantes no vislumbran crear música nueva pronto.

Al menos así lo percibe Jay de la Cueva, baterista de la banda de rock mexicana que cumple 10 años de haber publicado su último disco de estudio, Destruye Hogares.

"Aunque estemos tocando el repertorio que ya existe, para ser sincero no hay un interés, no tenemos una conexión hoy en día para juntarnos a hacer música. Tal vez de los demás nadie lo diga, pero es la verdad.

"Siempre todo puede suceder, yo nunca estaría cerrado. Pero yo, hoy, a mí no me apetece. A mí me emociona mucho la música nueva que estoy haciendo, contar una nueva historia. Hay que ser muy elegantes para revisitar el pasado, esto es bonito, pero también lo sueltas para generar nueva música y tienes nuevas historias", afirmó Jay, en entrevista exclusiva.

Tras los recitales que dieron en marzo en el Teatro Metropólitan, los cinco músicos retornarán al inmueble del Centro Histórico de la CDMX del 27 al 30 de julio con el concepto desenchufado con el que estructuraron su álbum MTV Unplugged (2020).

Leo de Lozanne (voz), Paco Huidobro (guitarra), Javier Ramírez "Cha!" (bajo), Iñaki Vázquez (teclados) y Jay han ido y venido en el grupo, que duró activo desde 1987 hasta 1997 y que, tras su disolución, retornó a los escenarios a partir de 2003 y continuó con apariciones intermitentes.

"Sí veo un público muy fiel a la banda, yo no pertenezco a la generación. Para ser sincero, no veo público nuevo. El público tiene que ver mucho con cómo se ha desarrollado la banda y con las edades de mis compañeros.

"En el caso de Fobia, hay gente que ya tiene hijos; ya hay algunos que son abuelos, seguramente", apuntó el también integrante de Titán y Moderatto.

Jay de la Cueva, quien, además, es multiinstrumentista, compositor, productor, cantante e influencer, afirmó que como Paco es quien ha estado al mando de la banda conocida por éxitos como "El Microbito" y "Veneno Vil", los otros integrantes han buscado nuevos aparadores para desarrollar sus inquietudes.

"Si dejamos de tocar otro año, y volvemos, levantamos otra vez 10 conciertos. (En Fobia) Hay muchas limitaciones, artísticamente tiene limitantes el proyecto.

"Yo soy compositor y en la banda sólo hay una composición mía. Lo mismo le ha pasado a nuestro cantante, Leo, porque encontró la manera de contar (como solista), porque Paco, quien creo que es uno de los mejores compositores que ha dado Latinoamérica, es el compositor (de casi todo lo que hace el grupo)", indicó Jay.

Estas reflexiones, y su deseo de constante evolución, han llevado al cantante que hizo popular la frase "detector de metal" a experimentar con otros grupos y artistas de todos los géneros, como Los Ángeles Azules.

"Lo que es lindo es tocar con otros músicos increíbles. A mí me ilusiona ser 'el más tonto de la tribu'. Necesito tocar con músicos en un nivel muy alto, cada uno tiene su búsqueda y hay que respetarla.

"Sigo en esa búsqueda y sigo aprendiendo, ya veo la vida con otros lentes. Veo la vida para disfrutar, para no repetir las cosas a nivel personal. Es un momento muy fértil para mí. Hay un goce muy grande", dijo Jay, quien ingresó a Fobia a los 17 años, cuando la mayoría ya tenían 30 más tres discos en su haber.

Jay de la Cueva aceptó que el rock nacional, y, en general, en Latinoamérica, no pasa por su mejor momento, ya que no hay una comunidad que lo empuje.

"En actitud, el nuevo rock and roll es el urbano. A los puristas les dará chorrillo por lo que digo. Yo celebro de la urbana, del reguetón, que son un gran equipo, se ayudan mucho. El rock en México siempre ha sido muy elitista.

"Hay gente que se ha subido a un pedestal y dice 'esto sí, esto no'. Es importante que todos tengamos libertad de expresión. En las bandas, incluso las bandas más pequeñas, la ayuda mutua no existe. Es como si existiera un 'manual de cómo ser banda de rock'. Es muy limitante. Desde mi papá, siendo músico, me hablaba fatal de las bandas y estaba cansado de sus quejas; era un hater", afirmó el hijo de Javier de la Cueva.

La agrupación volverá al Metropolitán con cuatro shows del miércoles 27 al sábado 30 de este mes para presentar en vivo su producción MTV Unpugged.