Degolló Daniel Sancho a médico, enfrentaría pena de muerte

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Después de que el cocinero Daniel Sancho fuera detenido hace unos días por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, un médico colombiano en Tailandia, ahora se dio a conocer cómo fue que lo mató.

"Tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia. Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar (del crimen). Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor (Arrieta) se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando (Sancho) comenzó a cortarle el cuello, según los forenses", informaron las autoridades de Tailandia.

Sancho es hijo del actor Rodolfo Sancho, de 48 años, muy conocido por ser uno de los protagonistas de la serie de televisión, El Ministerio del Tiempo, y de Silvia Bronchalo, también actriz.

Ahora Daniel se encuentra en prisión provisional en una cárcel al sur de Tailandia, donde está en duda si el cocinero podría ser extraditado a España.

La policía dijo que los motivos del asesinato no estaban claros, pero consideró el caso como algo "premeditado", pues antes de descuartizarlo lo apuñaló, por lo que podría ser condenado a pena de muerte.

"Se ha confirmado que la causa de la muerte fue el corte en el cuello y no una puñalada en el pecho. Por lo tanto, la parte torácica ya es ecundaria respecto a la causa principal de la muerte. Aunque no tengamos esa parte, el tribunal todavía puede determinar que no fue accidente", declaró un policía.

Hasta el momento el torso de Edwin Arrieta no ha sido encontrado por las autoridades.