Deja Tenoch proyecto de Netflix; buscará limpiar su imagen

CDMX.- A unas semanas de que Elena Ríos acusara a Tenoch Huerta de agresión sexual y de ser un depredador, el actor comunicó que ya no participará en la película Fiesta en la Madriguera, pues ahora se dedicará a recuperar su reputación.

"Ante el impacto de las recientes declaraciones sin fundamento de María Elena Ríos y el daño que han causado, no me queda más remedio que retirarme de participar en la película Fiesta en la Madriguera", dijo a través de un comunicado.

La estrella de Pantera Negra: Wakanda por Siempre también aseguró que se siente triste de tomar esta decisión, pues considera que también el trabajo de otras personas se vio afectado, el cineasta Manolo Caro es el encargado de dirigir Fiesta en la Madriguera.

"Es con gran tristeza que hago esto, pero no puedo permitir que sus acciones me dañen no solamente a mí, sino también al trabajo de docenas de personas talentosas y trabajadoras involucradas en el proyecto", agregó.

A partir de la denuncia de Elena Ríos, un par de mujeres también comentaron que habían sido agredidas por Tenoch Huerta hace unos años.

"Mi enfoque ahora es simple: continuar el proceso de restauración de mi reputación. ¡Gracias por su apoyo y amor!", terminó.

La saxofonista acusó a Tenoch Huerta de 'stealthing', que es el acto de quitarse el condón sin avisar, lo cual acusó es un delito, también comentó que varias de sus compañeras se acercaron a ella para compartirle sus historias donde reveló que el actor de Güeros se relaciona con las mujeres de una forma muy particular.