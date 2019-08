Dejan fuera a Duques de fundación

Ciudad de México.- La fundación benéfica del Príncipe Guillermo y su esposa, Catalina Middleton, quitó oficialmente toda mención del Príncipe Enrique y Meghan Markle de su título, reportó Page Six.

Este miércoles se publicaron documentos por Companies House que muestran el nuevo nombre de la organización: The Royal Foundation of Duke and Duchess of Cambridge, la cual originalmente fue creada por los Príncipes Enrique y Guillermo.

La medida provocó rumores de disputas entre los Duques de Cambridge y Sussex, aunque informantes oficiales de la casa real británica han negado que haya una brecha entre las familias.

Meghan y Enrique anunciaron previamente sus planes de realizar su propia organización benéfica, que se ejecutará desde el Palacio de Buckingam el próximo junio.

La fundación de Guillermo y Catalina pagó 10 libras esterlinas para cambiar su nombre, hecho ocurrido 14 meses después de haberlo renombrado para incluir a la ex estrella de Suits tras su boda en mayo del 2018.

De acuerdo con documentos legales, la alteración del título se hizo oficial el 8 de agosto, aunque en el sitio web oficial no se ha actualizado, y aún se incluyen fotos de Enrique y Meghan.