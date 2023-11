Dejan fuera a 'Friends' de funeral de Matthew Perry

Agencia Reforma / Elenco de Friends

Ciudad de México.- El fallecimiento de Matthew Perry ha causado el dolor del elenco de la serie Friends, conformado por Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Lisa Kudrow y Matt LeBlanc, quienes este fin de semana asistieron al funeral del que fue su compañero, sin embargo, sólo tuvieron oportunidad de despedirse del famoso durante la primera mitad de las honras fúnebres.

Medios como Page Six revelaron este lunes que el elenco de Friends acudió al Forest Lawn Memorial Park para despedirse de Matthew Perry, pero no pudieron estar en la segunda mitad del funeral debido a que se trató de una ceremonia privada.

"El elenco de Friends no asistió a la segunda mitad de los servicios que tuvieron lugar más arriba de la iglesia en The Courts of Remembrance, que se compone de varios patios al aire libre.

"Eligieron una zona especial y más apartada. Más privada. A esa parte sólo asistieron la familia y los amigos más cercanos de Matthew, es decir, menos de 20 personas", detalló una fuente cercana al Daily Mail.

El único registro de la llegada de quienes dieron vida a Friends fue una serie de fotografías de paparazzis, donde se mostró al elenco unido durante la ceremonia fúnebre.

Jennifer Aniston, afectada por el deceso de Matthew Perry

Jennifer Aniston sería una de las más afectadas por el fallecimiento del actor, informó Page Six.

Una fuente cercana al elenco de la serie noventera declaró que Aniston estaría batallando con el dolor por la muerte de Matthew Perry, lo que desataría la preocupación de sus allegados.

"De los cinco integrantes que quedan de Friends, Jennifer y Courteney son las más afectadas, y Jen es probablemente la que está luchando más intensamente por la noticia", dijo una fuente al medio citado.

Lo anterior se sumaría a la pérdida de su padre, cuyo fallecimiento está por cumplir el año.

"Es la segunda pérdida en menos de un año, ya que el primer aniversario de la muerte de su padre está a la vuelta de la esquina. Todavía no se ha recuperado completamente de eso, y ahora esto simplemente la ha derribado por completo", detalló la fuente.

Hasta el momento, la actriz que interpretó a Rachel Green se ha mantenido alejada de las cámaras, sin dar ningún pronunciamiento sobre la muerte de Perry, excepto el comunicado grupal con sus compañeros.

Perry cambió la historia de 'Friends'

Después del fallecimiento, las redes sociales y la prensa americana se ha llenado de historias y recuentos sobre Matthew Perry, una de las historias que más ha llamado la atención de los fans de Friends, es que el también comediante tomó algunas decisiones a favor de la serie.

Lisa Cash, actriz que realizó un cameo en el programa, dio a conocer a TMZ que su papel estaba pensado para que Chandler Bing le fuera infiel a Monica Geller (Courteney Cox), pero, Perry rechazó la idea, argumentando que el público no le perdonaría a su personaje tal situación.

"Creo que fue una buena decisión porque tenían todo ese tema con Ross y Rachel y 'estaban en un descanso de la relación', pero Chandler y Monica no estaban en un descanso.

"Fue genial trabajar con él porque yo recién llegaba a la industria y eso podría haber sido realmente intimidante para mí... Pero me sentí muy cómoda. Era realmente agradable y me hizo sentir a gusto", dijo Cash a TMZ.