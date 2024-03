Dejé de obsesionarme con ganar: Diane Warren

Agencia Reforma / La cantautora de 67 años presume sus candidaturas como una cifra récord en su área Agencia Reforma / La cantautora de 67 años presume sus candidaturas como una cifra récord en su área Agencia Reforma / La cantautora de 67 años presume sus candidaturas como una cifra récord en su área

Ciudad de México.- ¡Van 15 nominaciones al Óscar y Diane Warren todavía no gana una! ¿Se le hará este año?

"Ya dejé de obsesionarme con ganar. Me encantaría subirme, leer mi discurso de agradecimiento, pero lo que más disfruto es la nominación y la fiesta alrededor de esto"

La cantautora de 67 años presume sus candidaturas como una cifra récord en su área, pero en vez de frustrarse porque todavía no obtiene la estatuilla dorada, afirmó que lo mejor es estar vigente entre los votantes.

"Gane o no, estoy presente. Dejé de obsesionarme con eso de quedarme (el triunfo) o saber quién puede ser mi competencia. Ya son siete años consecutivos que me nominan, la primera fue en 1987 (con 'Nothing's Gonna Stop Us Now', para Me Enamoré de un Maniquí).

"He estado presente de forma constante y lo que yo disfruto mucho, muchísimo, es la fiesta, la celebración, ver a tanta gente, colegas, amigos, gente nueva", contó Warren en enlace exclusivo desde Los Ángeles.

Este año, la creadora de éxitos como "I Don't Want to Miss a Thing", que interpretó Aerosmith, o "Because You Loved Me", en voz de Céline Dion, es candidata nuevamente a Mejor Canción Original para una película por "The Fire Inside", que hizo para Flamin' Hot: El Sabor que Cambió la Historia.

"Conozco muy bien a Devon Franklin (el productor) y casualmente Eva Longoria (directora del filme) coincidió en el mismo edificio de mis oficinas, aquí en Los Ángeles.

"Desde que me enteré de la historia, fui y me presenté con ella, casi la perseguí, luego busqué a los productores y les dije que yo quería hacer la canción. Ni la tenían planeada, pero después de tanto insistirles me dieron la asignatura y fui muy feliz", relató, divertida.

Flamin' Hot... expone la historia de Richard Montañez (Jesse García), un experto en burritos quien, mientras hacía su trabajo de conserje, clama haber creado unas famosas frituras.

Esta inspiradora narración, disponible en Star+ y Disney+, fue la que motivó a Warren a obsesionarse con la letra para su composición, que cree tiene un doble significado.

"Obviamente, aborda esa parte de que los Cheetos Flamin' Hot arden y mucho, pero si lo entendemos con otra perspectiva, tiene que ver con el fuego que todos llevamos dentro y nos motiva. Es lo que hace arder de pasión por la vida, de buscar inspiración en nuestro fuego. ¡Ay, soy una romántica perdida!", expresó.

Este año compite por el premio con Mark Ronson y Andrew Wyatt ("I'm Just Ken"), Jon Batiste y Dan Wilson ("It Never Went Away"), Scott George ("Wahzhazhe -A Song for My People") y Billie Eilish y Finneas O'Connell ("What Was I Made For").

"A todos los conozco, los respeto y les deseo lo mejor. Sinceramente, yo me siento feliz de estar presente. ¡Imagínate! Se inscriben unas 500 o mil canciones, hacen un filtro de 30 o 20 y, de esas, son cinco las que eligen. ¿No es para celebrar ser una de esas cinco?", opinó.

Además, el año pasado Warren fue condecorada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas con el Óscar honorario.

"Nada más significativo en mi vida que ese momento, porque jamás se lo habían dado a una cantautora, y en mi categoría hay grandes talentos y me siento feliz con esa distinción", expresó.

Sus nominaciones

2024

Película: Flamin' Hot: El Sabor Que Cambió la Historia

Canción: "The Fire Inside"

2023

Tell It Like a Woman

"Applause"

2022

Cuatro Días Más

"Somehow You Do"

2021

La Vida Ante Sí

"Io Si (Seen)"

2020

Un Amor Inquebrantable

"I'm Standing With You"

2019

RBG

"I'll Fight"

2018

Marshall

"Stand Up for Something"

2016

The Hunting Ground

"Til It Happens to You"

2015

Beyond the Lights

"Grateful"

2002

Pearl Harbor

"There You'll Be"

2000

Música del Corazón

"Music Of My Heart"

1999

Armageddon

"I Don't Want To Miss A Thing"

1998

Riesgo en el aire

"How Do I Live".

1997

Up Close & Personal

"Because You Loved Me"

1988

Me Enamoré de un Maniquí

"Nothing's Gonna Stop Us Now"