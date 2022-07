Del ras de la lona a la literatura

/ La ilustración de portada es creación del artista chihuahuense Miguel Valverde, quien tiene renombre mundial por piezas y murales sobre la lucha libre / Gracias a su talento y trayectoria, Cinta de oro ha puesto en alto al ‘estado grande’ y a todo México, se siente orgulloso de sus raíces, y precisamente en este libro también incluye el talento del artista plástico Miguel Valverde como ilustrador de la portada de esta obra literaria y en la edición Aarón Aragón

José Jorge Arias Rodríguez es un luchador profesional mexicano-estadounidense quien actualmente trabaja en el circuito independiente bajo el nombre de Cinta de Oro.

Creció entre El Paso y Ciudad Juárez, desde pequeño supo de su pasión y amor por la lucha libre gracias a su abuelo José.

Hoy tiene una amplia trayectoria y durante la pandemia le nació la idea de lanzar su primer libro, denominado ‘El verdadero campeonato’, el cual presentará en Chihuahua el 5 de agosto en Aire Liebre Café y en Ciudad Juárez.

Unen sus talentos



“Mientras estaba en la empresa WWE, donde estuve por varios años, por políticas de la empresa no podía emprender proyectos y esta idea de hacer un libro es algo que desde hace tiempo quería realizarlo, pero luego llega la pandemia y gracias a mi amigo Aarón Aragón, quien es editor del libro, me propuso trabajarlo juntos y viajé a Chihuahua para llevarlo a cabo”, dijo en entrevista el gladiador chihuahuense para El Diario.

“Miguel Valverde es un gran amigo y artista, soy gran fan de su trabajo, cuando vi el mural que realizó en la Arena México me impactó su trabajo, surgió una bonita amistad, entonces le propuse el realizar el arte de mi libro. Hizo un trabajo excepcional, me gustó mucho”, compartió Cinta de Oro.

Lo complicado

El luchador de 44 años de edad refirió qué fue lo más complicado para llevarlo a cabo. “Hubo ciertos temas que toco en el libro, los cuales nunca me había atrevido a sacarlos a la luz, entonces eso en parte fue complicado, ya que tuve que tomar el valor de hacerlo público y todo lo que conlleva hacer un libro, la redacción, el arte, editorial… en fin, son bastantes cosas las que se tienen que contemplar para que pueda tener un resultado satisfactorio”, expresó.

“Demasiada satisfacción, porque estoy compartiendo con mi público, parte de mi historia, mi vida, y lo que quiero que los lectores capten de este libro es que el verdadero campeonato no es un título, una presea, una medalla o estar en la empresa más grande del mundo, sino el verdadero campeonato es precisamente lo que uno como persona puede hacer y trabajar para quitar esas ataduras que se van cruzando en el camino y llegar a cumplir las metas y sueños”.

Acompañado de un soundtrack

Contó que además se hizo un soundtrack para la presentación que se llevó a cabo en la CDMX en días pasados.

“Quisimos hacer un tema musical para que fuera acompañado este libro, mis amigos de Sonus, los cuales conozco y son grandes cantantes, me hicieron este tema, me gustó mucho, también agradezco a Hugo Savinovich, una de las voces más icónicas en la industria de la lucha libre latina, me hizo una narración que va acorde con la música, le da un toque de picardía y emoción”, contó emocionado.

A la pantalla grande

Además, reveló si existe la posibilidad de llevar esta obra a la pantalla grande.

“Otro sueño que me gustaría llevar a cabo es llevar mi vida a la pantalla grande, esto es apenas el comienzo, así que ojalá alguna casa productora se animara también, por el momento no hay nada concreto, no hay prisa, todo a su tiempo, los tiempos de Dios son perfectos”, indicó.

“Bastantes proyectos, ahorita saqué mi figura de acción, mi libro, estoy vigente luchando, vengo de una gira por Puerto Rico, también estuve en España, así que continúo trabajando para conseguir más títulos, he sido dos veces campeón mundial, uno en México en la empresa The Crash y otro del International Open Challenge World Championship, así que sigo trabajando para que mi talento se reconozca en todo el mundo, seguir luchando”.

