Del Toro lamenta la cancelación de su cinta de 'Star Wars'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Hace unos años, el mexicano Guillermo del Toro estuvo a punto de filmar una película del universo de Star Wars, la cual estaría enfocada en el personaje de Jabba The Hutt, sin embargo, esta fue cancelada.

Así lo confesó el cineasta al portal Collider en una entrevista recientemente, donde reveló que incluso se llegaron a diseñar sets y otros elementos de la cinta, que al final fue desechada por el estudio Lucasfilm.

"Teníamos (en la historia) el ascenso y la caída de Jabba the Hutt, así que estaba súper feliz. Estábamos haciendo muchas cosas, y luego no es de mi propiedad, no es mi dinero, y luego es uno de esos 30 guiones que desaparece", señaló el director de Cronos y El Laberinto del Fauno.

"A veces me siento amargado (por la cancelación), a veces no. Pero siempre me dirijo a mi equipo y les digo: 'Buen trabajo, muchachos'. Diseñamos un gran mundo. Diseñamos cosas geniales. Aprendimos.'"

Tras la cancelación, en lugar de deprimirse, el mexicano dedicó sus energías en la creación de La Forma del Agua, que eventualmente fue un éxito de taquilla y crítica y le otorgó varios premios Óscar.

"Nunca se puede ser desagradecido con la vida. Cualquiera que sea la vida que te envíe, hay algo que aprender de ello. Entonces, ya sabes, confío en el universo, lo hago.

"Cuando algo no sucede, digo: '¿Por qué?'. Intento dialogar conmigo mismo. '¿Por qué no sucedió?' Y cuanto más nades contra la corriente con el universo, menos te darás cuenta de hacia dónde vas".