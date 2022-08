Demanda Mau Nieto a mujer que lo acusó de abuso sexual

CDMX.- Luego de que la productora de stand-up Melissa Yamel tomara sus redes sociales a mediados de agosto para hacer público el presunto abuso que vivió por parte del standupero Mauricio Nieto, el comediante compartió este martes que interpuso una demanda en su contra.

"La falsa acusación fue un terremoto mediático que sacudió por completo mi vida, no solo emocional y social, sino que ya hubo afectaciones y repercusiones de manera laboral", señaló Mau Nieto en un video posteado este martes en sus cuentas oficiales.

"Estoy consciente que existe una imagen pública de mí que yo mismo he creado, de fiesta, de alcohol, los contenidos que hago tienen que ver con eso. Pero eso no significa que sea una mala persona ni mucho menos que todo lo que se diga de mi en redes sociales tiene que ser creíble".

Mau Nieto reflexiona en el video sobre cómo estas semanas lo han hecho pensar lo fácil que se puede arruinar la vida de las personas sin cuestionar antes los hechos, por lo que pidió a la gente que siempre se deje el acto de juzgar a las personas a las instituciones correspondientes.

"Una cosa es mi estilo de vida y otra muy distinta es que se me acuse de ser un abusador, que no soy. Yo siempre he apoyado y seguiré apoyando la denuncia ante un delito", dijo en el clip de casi cuatro minutos.

Mau Nieto confía plenamente en su inocencia

El standupero reiteró su inocencia en varias ocasiones, asegurando que en sus 10 años de carrera se ha manejado con valores y sin tratar de destruir las carreras de los demás.

"Me gustaría invitar a todas, a todos, a todes, a que si realmente queremos que exista equidad de género y proteger a las mujeres de abusos, tenemos que empezar a fortalecer las instituciones encargadas de ellos.

"No podemos sólo crear incendios y difamar en las redes sociales, porque difamar a una persona inocente y dar por hecho que por el simple motivo de ser hombre, tenemos que creer todo lo que se diga de él, no parece un acto de justicia".

Al final del video, Mau Nieto comparte que interpuso formalmente una demanda en contra de la mujer que lo acusó de abuso sexual, aunque en ningún momento mencionó el nombre de Melissa Yamel.

"Confío plenamente en mi inocencia y confío en que la verdad siempre sale a la luz. Espero que se haga justicia, así como toda la gente lo mencionaba en redes. Esperemos que se haga justicia con este tema".

A mediados de agosto, Melissa Yamel hizo público el presunto abuso que vivió por parte del standupero en un foro de comedia en la Colonia Condesa, en 2018. Ese mismo día, la usuaria de Twitter, Ximena Moreno, lo acusó de haberla drogado en una fiesta.

Desde ese momento, Mau Nieto ha mantenido su inocencia y ha usado sus redes sociales para exponer su punto de vista sobre el tema.