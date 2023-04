Demanda Pee Wee a revista de espectáculos por daño moral

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Con un nudo en la garganta y lágrimas sobre sus mejillas, Pee Wee habló de lo difícil que ha sido para él enfrentar los señalamientos de que es gay, y que incluso está casado con su mánager.

Flanqueado precisamente por su mánager, Pepe Rincón, y el abogado Enrique Ogaz Díaz, el cantante se pronunció ante la prensa para dar a conocer que este martes denunció por daño moral a la revista de espectáculos que en diciembre lo difamó.

Visiblemente agobiado, Irvin Salinas, nombre real del artista, no pudo contener el llanto al hacer referencia que los ataques que ha sufrido lo han hecho alejarse de la vida pública.

"No cabe en mí por qué me siguen atacando de esta manera", comentó Pee Wee, quien siendo un niño inició su carrera en el grupo Kumbia Kings. "Vaya, que yo amo y aprecio mucho a la comunidad gay, la quiero. Creo que todos somos seres humanos, yo siempre voy a apoyar a la comunidad, pero eso no significa que yo sea gay.

"Creo que la primera vez que dijeron que era gay fue en el 2009, yo tenía 19 años. Hoy en día que ya tengo 34 años me armo de fuerza para alzar la voz y poner un basta. Si fuera verdad (que soy gay), no tendría problema en decirlo, ni me daría pena".

En diciembre, la publicación afirmó, sin pruebas, que Pee Wee y su manager están casados.

La demanda que presentó este martes el abogado en el Juzgado Civil de Nuevo León fue por partida doble, una a nombre de Pee Wee y la otra de Pepe Rincón.

El 6 de diciembre, recordó el cantante, cuando salió a la luz la publicación, desde la mañana comenzó a recibir llamadas de familiares, gente cercana y hasta de personas con las que tenía tiempo de no hablar.

"A mi familia le dije que no pasaba nada, pero sí pasa, es algo que psicológicamente te afecta. No es la única vez que me han hecho esto, han sido en varias ocasiones en mi carrera. El daño que se hace psicológicamente es más allá de cualquier cosa".

Con la prensa como testigo, Pee Wee invitó a las personas que como él son víctimas de falsos testimonios a no quedarse callados y denunciar.

"¿Alguna vez pensaste en cometer algo contra ti mismo?", se le cuestionó. Soltó el aire, se talló los ojos, respiró profundo y con voz temblorosa, respondió.

"Nunca me atreví a hacer nada, pero no te puedo decir que no pasaba por mi mente", comentó. "Me dieron fuerza mi familia, sobrinos, mi mamá y mis primos".