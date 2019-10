Demandan a Bieber por foto

Cd. de México (16 octubre 2019).- Justin Bieber fue demandado por el fotógrafo Richard Barbera, quien asegura que el cantante utilizó una imagen protegida por derechos de autor, reportó Page Six.



La denuncia, presentada este miércoles en la corte de Manhattan, señala que el intérprete de "Love Yourself" publicó la fotografía en marzo de este año sin haber pedido permiso a su creador para publicarla.



En la instantánea, Bieber aparece junto al pastor Rich Wilkerson Jr., y superó los 3 millones de 'me gusta'.



Barbera busca que el daño sea reparado económicamente, aunque no se especificó cuánto dinero solicita.