Demandan otra vez a Mariah Carey por su tema navideño

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Una vez más Mariah Carey está siendo demandada por su exitosa canción navideña "All I Want for Christmas Is You", pues el compositor Andy Stone asegura que la cantante copió su canción que lleva el mismo nombre y que lanzó en 1989.

De acuerdo con People, el compositor le está pidiendo a la cantante 20 millones de dólares por daños y perjuicios, así como infracción de derechos de autor y enriquecimiento injusto, pues la canción que él creó lleva su mismo nombre "All I want for Christmas is You" y fue lanzada en 1989, mientras que la de Carey fue lanzada y distribuida hasta 1993.

La demanda se interpuso el martes en el Distrito Central de California, y también se está demandando al coguionista Walter Afanasieff y a Sony Music Entertainment. Se espera que en los próximos días la cantante declare.

Hace un año Mariah Carey fue demandada también por Andy Stone, pues aseguró que la cantante y su coguionista Walter Afanasieff "participaron a sabiendas, deliberada e intencionalmente en una campaña para infringir" sus derechos de autor, hasta el momento las autoridades no han dado una resolución.

La canción vendió unos 16 millones de copias en todo el mundo y le valió a Carey 60 millones de dólares en regalías durante las últimas tres décadas.