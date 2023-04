Demandan otra vez a Nick Carter por supuesta agresión sexual

La estrella de pop Nick Carter está siendo demandada por la cantante Melissa Schuman, cinco años después de que ella lo acusara públicamente de agresión sexual, algo que él ha negado desde entonces.

Schuman, de 38 años, afirma que el integrante de los Backstreet Boys, de 43 años, la obligó a tener sexo oral en 2003 cuando ella tenía 18 años y él 22. Ella afirma en la demanda que luego él le quitó la virginidad.

En 2018, los fiscales de Los Ángeles dijeron que no presentarían cargos de agresión sexual contra Carter porque el estatuto de limitaciones había expirado. Sin embargo, una ley de California aprobada recientemente levantó temporalmente este estatuto para los reclamos de agresión sexual presentados en un tribunal civil.

"Me he enfrentado a una reacción violenta extraordinaria por defenderme. No soy la primera, sin embargo, mi intención es que sea la última", dijo Schuman este martes en un comunicado de prensa.

"Es hora de que las figuras poderosas de la industria de la música reciban el mensaje de que ya no pueden permitirse y proteger a los depredadores sexuales. Lucho para hacer de la industria de la música un lugar más seguro para trabajar y actuar".

De acuerdo con TMZ, que liberó la noticia de la demanda, Schuman detalló sus acusaciones contra Carter en un blog de 2017, el cual desde entonces se eliminó.

"El ataque de Nick Carter a Melissa es intolerable. Es un cobarde y peligroso", dijo el abogado de Schuman, Jeff Anderson, en otro comunicado. "El caso de Melissa describe cómo personas célebres y poderosas pueden armar a su base de seguidores para intimidar y acosar a los sobrevivientes de sus crímenes. Finalmente, ahora tenemos la oportunidad de probar que estos crímenes tienen consecuencias legales".

Carter ha negado en más de una ocasión las acusaciones de Schuman, así como las presentadas por Shannon Ruth, quien lo acusó de agredirla sexualmente en un autobús de gira en 2001, cuando tenía 17 años.

En febrero pasado, Carter alegó que era víctima de extorsión, difamación y acoso por parte de Ruth y Schuman.

"Melissa Schuman ha estado vendiendo esta historia durante muchos años, pero su acusación era falsa cuando la hizo por primera vez en 2017, y todavía lo es", dijo la abogada de Carter, Liane Wakayama, en su propio comunicado de prensa.

"Un juez en Nevada dictaminó recientemente, después de revisar la amplia evidencia que presentamos, que existen motivos sólidos para que Nick Carter continúe con una demanda contra la Sra. Schuman por conspirar para dañar, difamar y extorsionar a Nick, sus asociados, sus amigos y su familia".