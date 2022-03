‘Demandan’ su trono

Agencias Agencias

El viernes pasado aún se veían los promocionales que anunciaban el estreno de ‘El último rey: el hijo del pueblo’, programado para mañana 14 de marzo por el canal Las Estrellas, cuando ayer se dio a conocer que el juez segundo de Distrito en materia civil del Tercer Circuito ordenó a Televisa suspender su transmisión.

La producción de Juan Osorio, estelarizada por Pablo Montero, relata la vida de Vicente Fernández, recién fallecido el 12 de diciembre de 2021; sin embargo, no cuenta con la autorización de la familia del cantante.

Los demandantes alegaron en el juicio que la empresa televisiva incurrió en violaciones a relaciones extracontractuales, al derecho de marca, el uso indebido de nombre artístico reservado ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor (Indautor) y competencia desleal, entre otras.

Pero ¿qué es lo que tanto incomoda a la familia Fernández respecto a lo que el público verá para que haya interpuesto una demanda? ¿Pesarán en ello las anécdotas que desmenuza Olga Wornat en la biografía en la que se basa la bioserie?

Detrás del ídolo

Televisa/Univisión adquirió los derechos del libro ‘El último rey’, de la periodista argentina Olga Wornat, para llevar a la pantalla la vida del ‘Charro de Huentitán’.

Publicado por Editorial Planeta, el libro de 272 páginas detalla varios pasajes del cantante, como los inicios de su carrera, la pobreza, los fracasos, la fama y, por supuesto, sus amores.

Uno de los momentos más difíciles que incluye la bioserie es el secuestro de su primogénito en 1998, uno de los capítulos que más trabajo le costó investigar a la periodista.

“Esta parte me costó mucho trabajo reconstruirla, y por primera vez se cuenta cómo fue ese rapto, cómo lo pasó Vicente Jr., cómo lo vivió Vicente padre, Alejandro y Gerardo en el rancho, así como Cuquita. Fue una tragedia”, expresó Wornat a CARAS México.

“Chente siempre dijo que llegó un punto en el que perdió las esperanzas, porque, además, el jefe del grupo antisecuestro, que estaba vinculado con los secuestradores, se encontraba metido dentro del rancho”, compartió.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, indicó que decidió empezar con ese capítulo porque “fue una herida que Vicente Fernández siempre tuvo abierta, como la muerte de su mamá, fue de esas cosas que le quedaron pendientes, y quizá por eso tenía ese instinto de protección por su hijo mayor”.

“Tremenda historia, me encantó hacerla, sobre todo porque no es una historia lineal, es una historia compleja donde están todos los sentimientos, es decir, es el ser humano en toda su dimensión. Él no va a dejar de ser una leyenda, ni el gran ídolo que es por este libro, o por todo lo que escriban de él. Ese lugar se lo ganó, se lo ganó en buena ley y de ahí no lo baja nadie”, concluyó Wornat.

El libro está compuesto por seis capítulos: ‘121 días de terror’, ‘Un largo camino hacia la gloria’, ‘El rey’, ‘Amores malditos’, ‘El Potrillo, una vida a galope’ y ‘El ocaso de un patriarca’.

La de Camil, sí

La otra serie sobre la vida de Vicente Fernández sí fue aprobada por la familia. Se trata de ‘El ídolo del pueblo’, realizada por Netflix con Caracol Televisión.

“Interpretar a Vicente Fernández es, sin duda, el reto más grande e importante que se me ha presentado en mi carrera”, expresó Jaime Camil, quien protagonizará esta bioserie, a través de Instagram.