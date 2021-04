Demandará Enrique Guzmán a Frida Sofía

Ciudad de México.- La semana pasada, Frida Sofía reveló en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que su abuelo Enrique Guzmán abusó de ella cuando era niña.

Frida Sofía, de 29 años e hija de Alejandra Guzmán, señaló que era un hombre muy abusivo y le daba miedo.

"Era un hombre muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas. Me manoseó. Lo odio.”

Frida Sofía reveló que su abuelo la manoseaba desde los cinco años, aunque nunca le dijo a nadie.

Lo más asqueroso de todo es que cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, y a esa edad no tienes ni idea, no tienes conciencia, y se vuelve algo normal. Qué asco, pero en alguna vez se siente rico porque te están tocando tus partes íntimas. Por eso me lo callé, pensé que si yo estaba enferma”

Además de su abuelo, señala a varias parejas de su mamá, Alejandra Guzmán, quienes también la tocaban.