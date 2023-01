Demandará Gloria Trevi a Chumel Torres por tuit ofensivo

CDMX.- Gloria Trevi demandará a Chumel Torres por daño moral este martes en juzgados civiles, difundió el despacho legal que la representa a través de un comunicado.

La demanda llega porque en mayo pasado, el conductor de El Pulso de la República tuiteó una imagen con el texto: "Gloria Trevi no canta chido, pero TRATA", en alusión a cargos de rapto, violación y corrupción de menores que la cantante enfrentó en el pasado.

Ya a principios de diciembre, el abogado Sergio Arturo Ramírez Muñoz habló en programas televisivos de la querella que impondrían.

"Dios les da sus demandas más pendejas a sus soldados más resilientes", tuiteó Torres el pasado 6 de diciembre.

A la par, la intérprete de "Todos Me Miran" afronta de nuevo una demanda, pues el 31 de diciembre dos mujeres presentaron cargos de abuso sexual infantil contra ella y Sergio Andrade, ocurridos presuntamente en la década de los 90, la cual fue difundida por la revista Rolling Stone.

"No me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí; es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta.

"Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora", respondió Trevi a través de un comunicado.