Demian Bichir se une a George Clooney en 'Good morning, midnight'

Ciudad de México.- El actor mexicano Demian Bichir, nominado al Oscar por su trabajo en A better life, se sumó al elenco de Good morning, midnight, película que dirige George Clooney.

Se trata de una adaptación de la novela de Lily Brooks-Dalton en la que también participan Felicity Jones, David Oyelowo y Kyle Chandler.

Clooney dirige por séptima ocasión en su carrera tras Confessions of a dangerous mind (2002), su ópera prima; Good night, and good luck (2005), Leatherheads (2008); The ides of march (2011); The monuments men (2014) y Suburbicon (2017).

Además de fungir como realizador, George también protagonizará esta historia post-apocalíptica que sigue, de forma paralela, a un científico solitario en el Ártico, y un astronauta que está varado en su nave espacial e intenta regresar a la Tierra.

De acuerdo con Variety, el largometraje, cuyo guion fue escrito por Mark L. Smith (The Revenant), ya se encuentra en pleno rodaje y el papel de Bichir aún es un secreto.

El mexicano trabaja actualmente en Land, ópera prima de Robin Wright, cuya filmación inició el mes pasado en la provincia canadiense de Alberta. El próximo año estrenará la cinta de terror Grudge y el thriller Godzilla vs Kong.