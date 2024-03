Demuestra Shakira que 'Las Mujeres Ya No Lloran'

Ciudad de México.- Para Shakira, el 2022 fue un año de desamor. Décadas de éxitos y crossovers innovadores de pop latino no pudieron aislar a la estrella colombiana de sus trastornos personales: rompió con el futbolista Gerard Piqué, su pareja durante 11 años y padre de sus dos hijos, Milan y Sasha; su papá, William Mebarak, fue hospitalizado dos veces por una caída que le provocó un traumatismo craneoencefálico y hasta requirió más cirugía cerebral en 2023.

También enfrentó un largo caso de evasión fiscal, hasta que en 2023 aceptó pagar una multa de 7.5 millones de euros (137 millones de pesos), alegando "el mejor interés de mis hijos". Poco antes había ganado el Latin Grammy a la Canción del Año por "Shakira: Bzrp Music Sessions, vol. 53", su colaboración con el productor argentino Bizarrap con juegos de palabras dirigidos a Piqué y a su novia, Clara Chía. Ahora todo eso lo procesó en su nuevo disco, Las Mujeres Ya No Lloran, título extraído precisamente de dicha canción.

"Fue el (título) más directo, pero fue a través de 'Te Felicito' y 'Monotonía' como comencé a hablar de lo que me estaba pasando. En el video (de 'Monotonía') salgo con este agujero en el pecho porque esa fue exactamente mi sensación física cuando pasaba por mi pérdida. Casi sentí que la gente podía ver a través de mi pecho, ver lo que había oculto; con cada canción que escribí me estaba reconstruyendo. Como volver a unir mis huesos. Por eso decidí este título, Las Mujeres Ya No Lloran.

"El propio llanto siempre será un mecanismo de supervivencia para el ser humano. Es una parte importante de la vida, y me siento como las mujeres de hoy: no necesitamos que nos digan cómo sanar, cómo lamer nuestras heridas. Somos nosotras quienes tenemos que seguir adelante y preservar nuestra especie, la supervivencia de nuestra descendencia, de las lobas que somos", cuenta Shakira, en entrevista desde la cocina de su casa en Miami.

La exitosa sesión con Bizarrap formó parte de una serie de sencillos que lanzó la estrella y que abordaron directamente la ruptura: el sarcástico "Te Felicito", la desgarradora "Monotonía", "Acróstico" (balada en que promete a sus hijos que se mantendrá fuerte) y "TQG" ("Te Quedó Grande"), dúo burlón de reguetón con Karol G, quien había pasado por su propia ruptura pública.

Todas esas canciones se integran al primer álbum de Shakira en siete años, que saldrá este viernes, con invitados como Cardi B, Ozuna, Rauw Alejandro y Fuerza Regida. Ninguno eclipsa a la anfitriona, quien en el track "Entre Paréntesis" (con Frontera) termina aullando al estilo de "Loba" (2009).

"La loba está por todo este álbum. La loba es lo que me ayudó a reconstruirme. Tuve momentos en que aullaba a la luna, lamía mis heridas, y me conecté con esa mujer interior primitiva para simplemente cantar y bailar ahuyentando el dolor, para exorcizarlo. Creo que las mujeres tienen esta fuerza e intuición especial, este instinto natural de supervivencia. Cuando realmente queremos sobrevivir a una situación, sólo tenemos que encontrar ese ser dentro de nosotros mismos para proteger a la manada.

"También encontré un apoyo extremo en mujeres que han pasado por cosas peores que yo y me enseñaron lecciones increíbles. La sociedad lleva siglos poniéndonos como víctimas, desde la Inquisición, cuando nos quemaron en la hoguera, pero creo que las mujeres se están rebelando contra eso. Sólo tenemos que luchar por lo que queremos y sanar de la forma que queramos. En algún momento esas lágrimas tienen que convertirse en lágrimas de triunfo", manifiesta.

Sin duda, la cantante supo sacarle el jugo a su experiencia familiar como muy pocos artistas.

"Hay una narrativa, es un álbum conceptual sin que fuese mi intención: nadie planea pasar por una ruptura como yo, y separar a una familia es quizás una de las cosas más dolorosas que un ser humano pueda experimentar. Pero sucedió. Si la vida te da limones, haces limonada. Eso hice con este disco: usar mi propia creatividad para procesar mi frustración, mi ira y mi tristeza. Transformé el dolor en productividad".

SUPERA LAS TRAICIONES

Shakira dice que además de su ex, hubo gente que trabajaba para ella y que le dio la espalda.

Shakira considera que ser famosa y contar con el respaldo de miles de fans no es de gran ayuda si se trata de curar las heridas del corazón.

"No (salí adelante) por ser una celebridad. No sólo tuve que enfrentar la disolución de mi familia, sino hacerlo con los periodistas en mi puerta, con la gente hablando de ello, y yo misma aprendiendo cosas de la prensa. Fue realmente doloroso en extremo, pero mis fans simplemente me conocen, me comprenden, perdonan mis errores y me apoyan en cualquier decisión que tome. Me emociono cuando lo digo porque, honestamente, nunca pensé que aparecerían como aparecieron, pero me han mostrado la mejor versión de mí misma y me han hecho creer que valgo la pena y que debo seguir adelante. Mis hijos y ellos, definitivamente, han sido la mayor ayuda, el mayor apoyo que he recibido.

"También hubo gente que me dio la espalda, personas que trabajaron para mí y me traicionaron, y tuve que afrontar todo a la vez. Y luego mi papá tuvo un terrible accidente que lo dejó comprometido neurológicamente. Mi papá siempre ha sido mi mejor amigo, así que no me pudo dar sus mejores consejos cuando más lo necesitaba. Entonces, fue un periodo de dolor extremo. Sólo escribir las canciones me permitió reconstruirme", explica, en entrevista.

Aunque ha madurado y experimentado cambios a lo largo de su trayectoria, en el fondo se mantiene fiel a sus raíces, considera.

"Mi esencia sigue siendo la misma. Creo que en el fondo soy la misma niña de Barranquilla. Me rijo por los mismos principios que me fueron arraigados desde muy temprana edad, pero mi mente, mis opiniones, mis ideas cambian. Mis dogmas, mis doctrinas, pero no mi amor, mis principios morales ni mi ética. Están en este núcleo, conservados en formaldehído.

"(Conservo) Intentar hacer las cosas correctas. Estar ahí para aquellos que amo y que me aman. No existe ninguna religión ni un conjunto institucional superior de reglas que guíen esos principios, es sólo que quiero intentar hacer lo correcto, porque eso soy y es lo que quiero inculcarles a mis hijos".

Además, en el nuevo material hay incursiones en el sonido regional mexicano, con Grupo Frontera y Fuerza Regida...

"Colombia y México siempre han tenido vínculos muy estrechos y fue maravilloso experimentar con este género. Una de las mejores sesiones de estudio que haya tenido fue con Grupo Frontera. Yo acababa de surfear en Malibú, llegué al estudio todavía con el pelo mojado y ellos estaban ahí, con una energía pura y genuina. Desarrollamos esta canción y fue uno de los momentos más divertidos y estimulantes que he tenido en el estudio de grabación: un momento de verdadera música", proclama.

Por otro lado, la cantante ha sabido mantenerse a flote en una industria que ha mutado en forma gigantesca.

"Mucho ha cambiado y evolucionado en nuestra industria. Cuando comencé a cantar en inglés o a lanzar temas como 'Hips Don't Lie' o 'La Tortura' (2005) en EU, sólo había unos pocos guardianes que decidían qué poner (en estaciones de radio). Ahora la gente decide por sí misma mediante las redes sociales y las plataformas, entonces la música se ha democratizado.

"Cuando empecé, tuve que luchar mucho en una industria dominada por hombres en Colombia, en Latinoamérica. Tuve que ir de emisora en emisora, convenciendo a directores de estaciones de radio, a ejecutivos discográficos, a periodistas. Tuve que esforzarme mucho para convencer, ¡fue agotador! Cuando hablaban de Colombia era sólo de la droga.

Recuerdo esos titulares cuando salí por primera vez, como el de una revista de EU que decía: 'Shakira es la segunda exportación más grande de Colombia'. Había muchos prejuicios, vetos y barreras que romper. En aquel entonces estaba en el desierto, rompiendo rocas bajo el sol abrasador, pero me siento orgullosa del momento que ahora vive la música latina", dice.

Tiene muy claro cuándo expresarse en castellano y cuándo hacerlo en inglés, o en ambos idiomas para dos versiones de una misma canción.

"Recurro al inglés cuando estoy en el estudio. Es compatible con la tecnología: todos los términos técnicos están en inglés, y cuando hablas con ingenieros o músicos, es más fácil el inglés, pero el español es mi lengua materna y siempre será la más visceral para mí", concluye.

Las canciones de 'Las Mujeres Ya No Lloran'

1 Puntería (con Cardi B)

2 La Fuerte (con Bizarrap)

3 Tiempo Sin Verte

4 Cohete (con Rauw Alejandro)

5 Entre Paréntesis (con Grupo Frontera)

6 Cómo, Dónde y Cuándo

7 Nassau

8 Última

9 Te Felicito (con Rauw Alejandro)

10 Monotonía (con Ozuna)

11 Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (con Bizarrap)

12 TQG (con Karol G)

13 Acróstico (con Milan + Sasha)

14 Copa Vacía (con Manuel Turizo)

15 El Jefe (con Fuerza Regida)

16 Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix)