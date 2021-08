Depp piensa que Hollywood lo está boicoteando

Reforma

Ciudad de México.- El actor Johnny Depp siente que Hollywood lo está boicoteando por las diversas polémicas que ha protagonizado junto a su ex esposa, la actriz Amber Heard.

Depp dijo en una entrevista a The Sunday Times que ha sentido el rechazo de la meca del cine porque su más reciente filme, Minamata, aún no ha sido lanzado en Estados Unidos, a pesar de que en el País la reactivación de la proyección de películas se dio hace varios meses.

El cineasta Andrew Levitas dirigió Minamata, cinta en la que Depp dio vida a W Eugene Smith, un fotoperiodista estadounidense quien ayudó a exponer los efectos trágicos del envenenamiento por mercurio que sufrieron las comunidades costeras de Japón en los años 70.

Al protagonista de Piratas del Caribe no le ha bien desde que comenzó su batalla legal contra el tabloide The Sun por referirse a él como golpeador de esposas en un artículo, y tras perder el juicio el año pasado, parece que su carrera no ha logrado despuntar como hace tiempo.

Un tribunal dictaminó que las pruebas presentadas en la corte probaron que el contenido del artículo de The Sun era sustancialmente cierto, y el juez determinó que habían ocurrido 12 de los 14 presuntos incidentes de violencia doméstica.

Como respuesta al caso, la productora MGM aparentemente decidió no continuar con el lanzamiento de Minamata en Estados Unidos, y Depp tuvo que abandonar su papel como el mago Grindelwall en la tercera entrega de la saga Animales Fantásticos, de Warner Bros.

Esta semana, el Festival de Cine de San Sebastián mantuvo su decisión de homenajear a Depp con su máximo galardón, el Premio Donostia, y a pesar de las críticas de varios cineastas españoles por ello, el festejo fílmico indicó que el famoso no ha sido condenado por ningún tipo de violencia contra las mujeres.

El artista también será homenajeado en el Festival de Karlovy Vary de este año, en la República Checa.