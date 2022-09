Derrama Aaron Díaz 'Toda la Sangre' en thriller prehispánico

Reforma Reforma Reforma Reforma

Ciudad de México.- Es hijo de padre mexicano y madre estadounidense. Ha vivido entre ambos países, pero Aaron Díaz lo dice orgulloso: el 51 por ciento de su ADN es tricolor.

Por eso ve como un premio a 20 años de trayectoria (de los cuales la mitad no filmaba en México), volver ni más ni menos que al mero corazón de México-Tenochtitlan como protagonista de la serie Toda la Sangre, que estrenará STARZPLAY el 15 de septiembre.

El actor de telenovelas como Clase 406 y Lola, Érase una Vez encarna en esta producción de 10 episodios al reportero de nota roja Eugenio Casasola, de la famosa saga literaria de Bernardo Esquinca, escritor con una sólida base de lectores.

Basada en la segunda novela de hasta ahora cinco, Toda la Sangre narra la aventura del periodista por desentrañar el caso de la aparición de cuerpos de personas sacrificadas al más puro estilo prehispánico en espacios que fueron emblemáticos en la época de la Conquista.

Rodada en plena pandemia de Covid-19, la trama coestelarizada por Ana Brenda Contreras, Odiseo Bichir y Marco Treviño, entre otros, tiene un personaje especial: el Centro de la Capital, como pocas veces ha sido retratado en la pantalla.

"Estuvimos en todos los lugares, reales, de los que habla la historia, y no hay que maquillar nada, el Centro Histórico de la CDMX es de los más hermosos del mundo. Todo el folclor, el sabor y el sazón que tiene ahí están, creo que sólo hay que retratarlo, no hay que cambiarle nada.

"Siento que estamos logrando algo digno en una serie que es premium. A mí me gustaría poner esta serie al lado de cualquier otra del mundo y se va a sostener, va a llamar mucho la atención: Los aztecas, el México actual y el prehispánico, suspenso... Creo que tiene muchas cosas muy interesantes para la audiencia", afirma Aaron Díaz en visita a Grupo Reforma.

Emocionado porque tuvo oportunidad de construir su propia versión de Casasola con la cercanía y retroalimentación con su creador, el actor de 40 años se siente tranquilo de que cuenta con la "bendición" del artífice es estas aventuras, que si hay éxito de público, habría continuidad en otra temporada.

'Soy actor, no soy modelo'

Consciente de que telenovelas como Corazones al Límite (2004) o Teresa (2010) le daban un status estable a nivel laboral y potenciaban su imagen de galán, Aaron Díaz apostó por seguir su intuición, buscar otros proyectos y hacer aquellos que le dan felicidad.

"Yo soy actor, no soy modelo. No soy como los que están ahí con la ropa puesta para... ¿no? Siempre he vivido con eso, y a nadie no le gusta que le tiren piropos... pero una cosa es un piropo y otra, claro, que te consideren como un galán y no como un actor".

Casasola, por ejemplo, remarca, es un periodista de cepa que tiene que hacerla de indigente para hacer un buen trabajo periodístico.

Otro personaje completamente opuesto, adelanta, es el yogui muy zen que interpreta en la película Invitación a un Asesinato, película de misterio con toques de humor negro basada en la novela homónima de la uruguaya Carmen Posadas, que filmará para Netflix bajo la dirección del mexicano José Manuel Cravioto.

"Siempre supe que por mi salud necesitaba hacer solamente lo que me gustara. Cumplo 20 años de carrera ya, los primeros 10 tuve un contrato de exclusividad y fue cuando estaba haciendo las telenovelas. Sin embargo, en 10 años, probablemente hice cuatro o cinco telenovelas, no fueron tantas.

"Y estoy agradecidísimo con la empresa (Televisa) con la audiencia, pero también los tiempos van cambiando, hoy en día esas plataformas no son lo que eran antes. Hoy en día tenemos posibilidades de otro tipo de contenido. Entonces, siempre agradecido, pero también siempre viendo hacia adelante", sostiene Aaron Díaz.

Le molesta que vean 'peligroso' a México

Aarón Díaz ha pasado sus 40 años entre México y Estados Unidos porque su papá es de aquí y su mamá de allá. Habla los dos idiomas perfectamente y se ha nutrido de ambas culturas.

No obstante, al actor de telenovelas como Clase 406, Lola, Érase Una Vez, Teresa y Santa Diabla le molesta que los extranjeros vean peligroso a nuestro País.

"A mí me molesta estar en el extranjero y que cuando saben que soy mexicano... (pregunten) 'Ah, oye, ¿es peligroso..?' Creo que no está bueno solamente dar esa visión de nuestro País, de nuestra gente... ¡cuando somos uno de los países más maravillosos del Planeta!

"La gente en el exterior lo ve así (peligroso). Entre más viajo, me encuentro, por un lado, con: 'Wow, México', y por el otro: 'Oye, ¿es peligroso?'. En cualquier parte del mundo hay lugares peligrosos...", enfatiza Aaron Díaz.

Muestra las bellezas y bondades del País

No obstante, la estrella de No Manches Frida 2 espera muy pronto poder anunciar en qué fecha y por qué ventana podrá verse su serial Reconexión, con el que, precisamente, desea mostrarle al mundo, y a los propios mexicanos, un México que no es como lo pintan generalmente las noticias internacionales.

"Vamos a mostrar la esencia de México, ya filmamos 10 Estados, de manera independiente, y estoy feliz de que ya encontró casa y estamos preparando los próximos 10 Estados".

El actor de la serie Quantico adelanta que este show, con el que pretende recorrer todo el territorio nacional, es complejo porque muestra lugares, comida, personas y cultura.

"Es muy poético este programa, tratamos de contagiar eso por México... Aunque somos muy orgullosos, los mexicanos a veces nos enfocamos un poco más en las cosas negativas cuando la mayor parte de lo que tenemos acá es positivo", sostiene el histrión, quien cuenta con 27 créditos como actor, de acuerdo con el portal especializado IMDb.