Desata Paul Mescal rumores de romance con Sophie Wilde

Después de la sorpresiva ruptura entre Paul Mescal y Phoebe Bridgers, el actor aparentemente se está dando una segunda oportunidad en el amor, ahora con la actriz Sophie Wilde.

De acuerdo con reportes de medios como The Mirror y Daily Mail, la nueva pareja de la industria sería compuesta por Mescal y Wilde, quienes comenzaron siendo amigos y ahora serían algo más que eso.

Una fuente cercana a los famosos reveló que la nueva pareja se ha vuelto más cercana desde su paso en los BAFTA, registrados en febrero de este año.

"Paul y Sophie se han divertido mucho juntos y ahora su amistad se ha convertido en algo más.

"Se volvieron muy cercanos después de los premios B del mes pasado y fueron vistos besándose hasta altas horas de la madrugada en una fiesta posterior, en Chiltern Firehouse. Es pronto, pero están entusiasmados con el rumbo que podrían tomar las cosas. Tienen una base sólida y mucho respeto mutuo", reveló la fuente a The Mirror.

El actor de Todos Somos Extraños (All Of Us Strangers) forjó una amistad con Wilde al coincidir en varias alfombras rojas, según los reportes.

Hasta el momento, ninguna de las dos personalidades ha confirmado o desmentido la posible relación amorosa.