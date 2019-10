Descansa en el paraíso, querido amigo José José: Paul Anka

Ciudad de México





Entre los miles de seguidores de la música de José José, quien murió este sábado, se encuentra el cantante y compositor canadiense Paul Anka, ícono de la música, y quien es recordado por canciones como Diana, Put Your Head on My Shoulder, Lonely Boy y Having My Baby, posteó su tristeza en redes sociales.

Mediante su cuenta de Twitter escribió:

"Mi querido amigo... José José. No puedo creer que te hayas ido. Pero tu cálido espíritu y preciosa voz vivirán por siempre. Gracias por compartir ese regalo conmigo y con el mundo. Descansa en el paraíso".

En el tuit Paul Anka, conmovido por la noticia de la ausencia de José José, como lo están los mexicanos y quienes escucharon su música, incluyó unos segundos de la interpretación del Príncioe de la canción, con Paul Anka al piano.

Para que lo disfrutes intensamente, te dejamos aquí el video con Let me get to know you, Déjame conocerte, en épico encuentro de talentos:

En tanto, el pleno del Senado de la República ofreció un minuto de aplausos en memoria del intérprete de balada romántica, José José, quien falleció el pasado 28 de septiembre, en un hospital de Homestead, en el condado de Miami-Dade, Florida.

"El Príncipe de la Canción" se hizo patente en este recinto legislativo pues, se recordó que además puso muy en alto el nombre de México, con sus canciones.

El senador perredista Miguel Ángel Macera Espinosa fue quien hizo la petición de que en lugar de un minuto de silencio fuera de aplausos, a manera de un sencillo homenaje a José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José, quien interpretó El Triste, La Nave del Olvido, Gavilán o Paloma.

Desde su escaño, el coordinador de la bancada perredista señaló: “Como es del conocimiento público el pasado 28 de septiembre se dio noticia del lamentable fallecimiento del cantante José José, y nos estamos refiriendo a un mexicano que sin duda dejó en alto el nombre de nuestro país con su voz, con sus interpretaciones.

“Y pues, el bien llamado Príncipe de la Canción, nos ha dejado un legado de 50 años de trayectoria, de más de 250 canciones grabadas, y estoy seguro que muchos de mis compañeras y compañeros, pues disfrutaron de ellas, seguramente se enamoraron, lloraron o tuvieron noches de bohemia, y siguen recordando y siguen presentes en el folclor y canción mexicana.

“Yo quisiera pedir que a manera de un sencillo homenaje a este mexicano excepcional pudiéramos dedicarle, no un minuto de silencio como se acostumbra, sino darle un minuto de aplausos, como seguramente él siempre lo hubiera querido y obviamente es el alimento de los artistas”, añadió.