Descartan a Céline Dion de los 'mejores cantantes del mundo'

California, Estados Unidos 01-Jan-2023 .-La cantante Céline Dion se volvió tendencia en redes sociales tras revelarse la lista de los Mejores Cantantes de Todos los Tiempos de Rolling Stone donde no fue considerada para alguno de los 200 puestos.

Este 1 de enero, la revista especializada publicó un conteo donde presenta a cantantes de todo el mundo, enumerados según su impacto en la historia de la música.

Sin embargo, la intérprete de "My Heart Will Go On" no apareció en el listado.

El especial cuenta con los nombres de artistas y leyendas de la música, poniéndo a Aretha Franklin en el primer lugar y a Rosalía en el número 200.

La selección añadió a Michael Jackson en el número 86, a Mick Jagger en el 52, Kurt Cobain en 36, Paul McCartney en el 26, Elvis Presley en 17, Bob Dylan en 15 y Freddie Mercury en el 14.

En el listado de Rolling Stone figuran Alberto Aguilera, mejor conocido como Juan Gabriel (172), la española Rocío Durcal (139), Vicente Fernández (95), y Selena (89).

Artistas del género tropical como Héctor Lavoe, Celia Cruz, Marc Anthony y La India también fueron considerados.

De las generaciones más recientes y artistas con carreras activas, se leen los nombres de artistas como Billie Eilish, Jung Kook (BTS), Alicia Keys, Lana del Rey, Lady Gaga, Taylor Swift, Rosalía, Adele, Elton John y Ariana Grande, esta última cantante cuenta con el mayor rango al estar en la posición 43, y encabezando el listado de los más jóvenes.

En los primeros tres lugares del listado se encuentran Aretha Franklin, Whitney Houston y Sam Cooke, respectivamente.