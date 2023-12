Descubre Consuelo Duval a empleada ¡robándole!

CDMX.- Consuelo Duval denunció un robo en su vivienda, en la Alcaldía Cuajimalpa, en la CDMX, y una mujer que trabajaba para ella es investigada por haber ayudado presuntamente a los ladrones.

El martes por la noche, la comediante llegó a su domicilio y encontró a su empleada buscando entre sus cajones, además de que ya había guardado varias joyas y dinero en efectivo en una maleta, por lo cual Duval solicitó el apoyo de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

"La denunciante informó a los policías que la trabajadora había entregado varias maletas que contenían joyas y otras de sus pertenencias a un conductor de taxi por aplicación que llegó al domicilio", indicó la SSC.

A través de sus redes sociales la Estrella de la Familia Peluche contó que no fue un robo en el que se utilizó la inteligencia artificial, si no que se trató de su empleada que en compañía de su esposo planearon el robo.

"No fue Inteligencia Artificial, lo que pasó fue mi muchacha de 22 años que tiene un hijo y coludida con su esposo y una persona más hicieron todo esto", compartió.

Con sollozo, Duval también comentó que se siente muy frágil y vulnerable por lo sucedido pero agradeció a las personas que le mandaron un mensaje de apoyo.

"Lamento que se me quiebre la voz, estoy frágil, estoy vulnerable y en algún momento me sentí sola y han sido tantos mensajes de su parte que me tienen conmovida", dijo.

Por petición de la denunciante, la sospechosa fue revisada y se le halló 5 mil pesos en efectivo, un reloj de pulso, una cadena, un rosario y un brazalete. Ahora la investiga la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para determinar si pertenece a algún grupo delictivo dedicado al robo a casa habitación y si estaba coludida con los conductores de aplicación que se llevaron lo sustraído.

Asimismo, se averigua si la denunciada fue engañada mediante el modus operandi conocido como "La Patrona", por el que empleados del hogar atienden una llamada en la que les aseguran que su jefe o jefa está en una situación de riesgo o emergencia y deben cooperar con artículos de valor del mismo.

En redes sociales, la actriz dijo que el robo lo cometieron dos personas y una mujer, quien laboraba en su vivienda y habría ayudado a amarrar a los perros que se encargaba de cuidar y los habría asustado para que no ladraran.

Derivado de la denuncia se ordenó la intervención de detectives de la Policía de Investigación (PDI) para recabar datos con posibles testigos, inspeccionar el lugar y analizar cámaras de videovigilancia públicas y particulares.

Además, personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, experto en fotografía, criminalística y valuación, realizará los dictámenes necesarios.