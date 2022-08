Descubre cuál es la única parte que se operó Alicia Machado

La ganadora de Miss Universo en el año de 1996, la ahora famosa actriz, Alicia Machado, es la cuarta venezolana que triunfa en el mayor galardón de la belleza.

La también presentadora confesó que sólo ha tenido una cirugía con propósitos estéticos.

¿Qué se operó?

Reveló que al igual que otras concursantes, tuvo que recurrir a la cirugía estética, pero que se operó “algo que nadie se hubiera imaginado”, y que lo hizo principalmente por la inseguridad que le causó su hermano mayor con sus constantes burlas.

Empezaban las prótesis y los implantes. Yo para Miss Universo me operé algo que nadie se hubiera imaginado; yo no tengo problemas con las operaciones, no me las he hecho porque no me han tocado. En ese momento me operé las orejas porque era medio topogigita.”

Alicia dijo que su hermano le decía “Dumbo”, por lo que escondía sus orejas con su cabello, pero cuando tenía que recogérselo por algún peinado, usaba KolaLoka para pegárselas.

Mi hermano el mayor bien que jodía. Él era el primero que me hacía bullying, me decía Dumbo, de repente pasaba y me pegaba en las orejas. Cuando estaba chiquita me las pegaba con KolaLoka para ir a las fiestas. Yo siempre he tenido mucho cabello, pero cuando me penaba con un moño, me cortaba los pelitos y me pegaba mis orejas.”

Hacer esto constantemente la llevó a sufrir llagas, así que finalmente decidió operarse para no tener que volver a esconder sus orejas.