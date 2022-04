Descubre el 'Alma'

Susuky Cortez/El Diario

Chihuahua, Chih.- Hoy, se llevará a cabo la inauguración de la exposición denominada ‘Alewá’ (Alma) del artista Raúl Jiménez Esquivel, quien a través de su cámara y diversas técnicas artísticas plasma la belleza de la naturaleza y cultura rarámuri, son miles de fotografías que integran la colección del fotógrafo que ha logrado consolidar a lo largo de su amplia trayectoria mostrando su talento, pero sobre todo la belleza de la Sierra Tarahumara y su comunidad. La cita es en el Centro de Desarrollo Cultural en punto de las 7 pm con acceso gratuito.

Llegaron hasta esta casa editora el fotógrafo Raúl Jiménez, acompañado de Fermin y Mayra Calzadillas de la comunidad rarámuri que participaron en el taller de collage, y que hoy también expondrán su trabajo dentro de esta exhibición, en la que conformaron un gran equipo entre las dos culturas.

“Las obras que realice son un collage digital, la idea fue poner varias imágenes que tomado durante estos años trabajando y conviviendo con la comunidad rarámuri en la Sierra Tarahumara y hacer un collage digital con varias imágenes muy colorido, quise abordar la cultura desde otro ángulo como mucho más llamativo, los temas cotidianos de la cultura a través de mucho color”

“Se me brinda el espacio de exponer, pero el Instituto de Cultura del Municipio me dice hay que hacer algo más grande e involucrar más gente y de ahí nace el ‘Taller de Collage’ y pensé si estoy mostrando un collage a través de mi visión, de todo lo que estoy plasmando y lo que quiero proyectar entones que mejor que hacer un collage con la visión directamente de la comunidad rarámuri, invite a gente que conozco, que conoce mi trabajo y a pesar de que fue una convocatoria exprés, hubo muy buena respuesta de por parte de ellos”, comentó el fotógrafo Raúl Jiménez en entrevista para El Diario.

‘Alewá’

La exposición está conformada de una colección de 14 imágenes que tienen como propósito plasmar la perspectiva que el fotógrafo de 35 años de edad, tiene del pueblo Ralámuli, en cada imagen lleva impregnada las texturas, colores, iconografía, gente y elementos que dan identidad a los integrantes de esta comunidad.

A la par, los participantes de este taller de collage, también mostrarán dentro de esta exposición su trabajo con obras llenas de color y contrastes, esto con el objetivo de captar la atención de los espectadores con cada detalle colocado en los collages.

“Quise hacer llamativa esta obra, con la intención de captar la atención del espectador y decirle mediante mi obra ‘voltea’, la comunidad rarámuri está tan presente, pero a la vez tan olvidada, que necesitamos hacerle un llamado a la gente para que volteen a verla, por eso este collage tiene muchos elementos que son meramente de la sierra, de ellos y que a mí en lo personal me llaman la atención”

“De las fotografías que utilice para mis collages digitales se recortaron, para que los participantes del taller quisieran incluir en sus trabajos un poco de lo que yo hice, podían utilizar ese material, pero también ellos incluyeron imágenes y elementos que ellos quisieron poner en sus trabajos con la finalidad de que ellos proyectaran su personalidad, su cultura en fin todo lo que quisieran mostrar al público, lo plasmaron y quedo muy bonito y cada una de sus piezas también estarán expuestas son 14 piezas que también estarán disponibles para que los asistentes deleiten su mirada con estos trabajos, la exposición estará muy padre, habrá muchos elementos de la cultura rarámuri para que los asistentes se sumerjan en esta cultura”, indicó.

Un proyecto incluyente

El trabajo en equipo resulta vital para que cada miembro pueda aportar su granito de arena, su saber y su buen hacer, sumar los conocimientos, cultura y tradiciones se pueden lograr resultados excepcionales, con ese objetivo Raúl llevó a cabo este taller de la mano con la comunidad rarámuri, se logró hacer esta exposición “Alewá”.

“Siento que es un parte aguas, porque siento que nos está faltando incluir a la cultura rarámuri, últimamente se están haciendo cosas alrededor de los rarámuris, no sé si como una moda, pero en esta ocasión fue con toda la intención de involucrarlos a ellos, que no fuera solamente un fotógrafo o creador dando su visión, es mejor que sea desde adentro, que ellos muestren también su cultura a través de su trabajo en este caso con su collage y pienso que es importante trabajar en este vinculo”

“Es importante que los creadores de cualquier rama, ya sea fotógrafos, cineastas en fin, que están usando esta moda de la cultura, es importante involucrar a los rarámuris, es muy trascendental, no solo exponer para un bien personal, es mejor empezar exponer de un acompañamiento e investigación a fondo, para ir de la mano junto con ellos”, manifestó.

La comunidad rarámuri presente en ‘Alewá’

Por su parte, Fermín y Mayra Calzadillas, de la alta Tarahumara, del municipio de Carichí, compartieron su sentir de vivir esta experiencia y que les aportó en lo personal.

“Me sentí muy cómoda, mucha familiaridad dentro del taller, con Raúl que no tenía el gusto de conocer, fue una grata experiencia porque sentí que lo conocía de toda la vida, mientras hacia mi collage comenzaron por mi mente a surgir muchas ideas sobre mis raíces quise poner todo sobre las artesanías rarámuris para que resurjan de nuevo, porque últimamente hemos estado perdiendo la identidad, muchas personas no quieren hablar el idioma o dejan de usar el traje tradicional y tenemos que volver a eso, se puede estar en las dos culturas, pero sin olvidarse de nuestras raíces para que no se pierdan las tradiciones”

“Esto para mí es un parte aguas de que se pueden hacer muchos eventos así, hay infinidad de cosas que se pueden hacer, como muestras de cómo se hace de principio a fin los vestidos tradicionales rarámuris, entre muchas cosas más”, contó emocionada Mayra Calzadillas.

Orgulloso de sus raíces, Fermín Calzadillas compartió que trabajar en el proyecto del collage fue muy interesante, pues es algo que nunca había hecho.

“Mi intención con mi collage fue plasmar mi día a día, mi mamá y yo como indígenas tenemos una microempresa de muñequitas rarámuris y Raúl nos dio la oportunidad de incluirla en nuestro trabajo, fue dar a conocer lo que nosotros hacemos y es nuestra identidad”

“En el taller me sentí muy cómodo, porque había personas conocidas y el saber que trabajaríamos con Raúl, nos gustó aún más, porque él nos da la oportunidad de expresarnos y de decir que significa cada elemento, siempre nos guio para poder crear un bonito collage, esto me deja el seguir aprendiendo y exponernos ante el mundo como gente trabajadora que somos, y obviamente que no se pierdan las tradiciones, el habla porque afortunadamente soy hablante rarámuri de la alta tarahumara y mantener nuestra identidad”, indicó.

ASÍ LO DIJO

"Los invitamos a que vayan a ver la exposición, esperemos les guste cada fotografía y collages, es muy importante que el propósito como artistas sea aportar al conocimiento y si no lo tienes no está mal que no lo tengas, está mal que lo expongas sin bases, hay que investigar hay que comenzar a involucrar a la comunidad rarámuri con su permiso obviamente, pero que siempre sea de una manera no egoísta, tenemos una responsabilidad muy grande el aportar a la cultura y a la sociedad"

RAÚL JIMÉNEZ, FOTÓGRAFO

EL DATO

Exposición: Alewá

Disponible desde hoy hasta el 5 de junio

Lugar: Centro de Desarrollo Cultural, ubicado en Avenida Independencia número 209, en el centro histórico de la ciudad

Hora: 7 pm

Acceso: Gratuito

Obligatorio utilizar cubrebocas

¡No te la pierdas!