Desea Angie Vázquez que la reconozcan como compositora

CDMX.- Angie Vázquez dio a conocer su voz a los 10 años de forma viral con su interpretación de "Rolling in the Deep", de Adele, junto a sus hermanos.

Pero si bien ese éxito los catapultó como Los Vázquez Sounds, la joven mexicana siempre tuvo claro que le faltaba dar el siguiente paso: volverse cantautora.

En el último disco que lanzaron como banda, Phoenix, se dieron la oportunidad de componer sus canciones y, en ese proceso, Angie descubrió que tenía ideas para compartir en la música, lo que la guió para componer su álbum debut como solista.

"Hablo desde mi perspectiva y sobre mis experiencias, escribo desde un punto mucho más personal para transmitir un mensaje y hacer que los demás conecten con él. Espero que me vean no sólo como una cantante, sino como una compositora, es lo más importante para mí.

"Ahora soy cantautora, es una etapa más bonita, que me vean ya mi propia persona. Me conocieron a los 10 años, he crecido mucho y me he desarrollado mucho tanto como persona como musicalmente", resaltó en entrevista la intérprete de 21 años.

El primer adelanto de su nueva etapa es su sencillo "Recuerdo", que será parte de un EP que lanzará en cerca de un mes para que el público se familiarice con su estilo antes del estreno de su material, que tiene tonos de folk, pop e indie.

Angie trabajó con otros compositores, como Leonel García, Tommy Torres y su propio padre, Abelardo Vázquez, pero en todos los casos, aseguró, tuvo claro qué quería plasmar en las letras.

"Se me iban ocurriendo muy del día a día, muy causal, realmente estoy contando mis historias personales de amor y desamor, desde un punto muy personal y cotidiano, por lo que todos pasamos. Fue un proceso muy natural y en cuanto menos pensé tenía el álbum", recordó.

En 2019 los hermanos Vázquez decidieron pausar su banda y dedicarse a proyectos personales, pero Angie no descarta que en el futuro regresen para hacer música juntos, ya que incluso su etapa como solista estuvo acompañada por su familia.

"Son mis mejores amigos, somos tan cercanos que se nos hace imposible pensar que nunca vamos a volver a sacar algo. Abe, mi hermano, produjo todo el disco, a cada rato le hablo a Gustavo para que me ayude con una letra.

"No estamos como grupo ahorita, pero estamos muy involucrados en los proyectos de cada uno", detalló.