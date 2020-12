Desean Duques de Sussex un mundo mejor

Agencias

Ciudad de México.- Los Duques de Sussex, Enrique y Meghan, ya expresaron su deseo para el 2021: Construir un mundo mejor.

En una carta para el 2021, publicada este jueves en la página oficial de su nueva organización, Archewell, la pareja hace una invitación a la gente a ser más compasiva.

"Soy el hijo de mi madre. Y yo soy la madre de nuestro hijo. Juntos te traemos Archewell. Creemos en lo mejor de la humanidad", dice el texto, que está acompañado de dos fotografías, una de Enrique con la difunta Princesa Diana y otra de la ex actriz con su madre, Doria Ragland.

'Porque hemos visto lo mejor de la humanidad. Hemos experimentado compasión y bondad, tanto de nuestras madres como de extraños. Ante el miedo, la lucha y el dolor, puede ser fácil perder esto de vista. Juntos, podemos elegir el coraje, la sanación y la conexión. Juntos, podemos optar por poner la compasión en acción".

A través de su nueva organización, los Duques apoyarán a cinco organizaciones, la primera de ellas el Center for Compassion and Altruism Research and Education de la Universidad de Standford, que desarrolla técnicas para promover el altruismo.

Otro es el Center for Humane Technology en San Francisco, que trabaja para crear comunidades en línea más seguras; Loveland Foundation, que brinda ayuda psicológica a mujeres y niñas negras; Center for Critical Internet Inquiry de la Universidad de California en Los Ángeles, que busca la justicia económica y racial en la tecnología; y finalmente, World Central Kitchen, la organización del chef José Andrés, que construye centros de ayuda comunitaria en República Dominicana y Puerto Rico.