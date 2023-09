Desmiente De Llano a Sasha; impugnará resolución

CDMX.- El productor Luis de Llano aseguró que lo que reclama Sasha Sokol en medios no corresponde a lo demandado en el juicio que emprendió contra él y que agotará todos los medios de impugnación sobre la reciente resolución de la Sala Civil en el que se lleva su caso.

"En relación con lo dicho y difundido por Sasha Sokol en medios de comunicación respecto al proceso jurisdiccional seguido por ella en mi contra y por lo resuelto por la Sala Civil del conocimiento, es que deseo informar a mis amigos y al público en general que lo que me reclama en dichos medios no corresponde a lo demandado en el juicio y que por el momento, en vista de la reciente resolución agotaré los medios de impugnación a que tengo derecho para que finalmente, se decida en equidad sobre lo a mí reclamado y pueda gozar finalmente de un acceso verdadero de Justicia", dio a conocer a través de un comunicado.

Esta es la primera declaración que da el ex productor, desde aquel 8 de marzo de 2022 en el que Sasha lo señaló como su abusador sexual desde su infancia, cuando trabajaron juntos como parte de la banda Timbiriche.

En el documento, el productor musical, de 78 años, aseguró que aunque existe sentencia de primera y segunda instancia, su caso aún no es cosa juzgada por lo que es susceptible de ser modificada, apegado al juicio de Amparo que también sostiene.

Aseguró que su proceso ha estado lleno de múltiples violaciones, irregularidades e ilegalidades, sin embargo ha preferido no hacer comentario alguno.

"Lo anterior por los intereses oscuros y perversos que actúan en mi contra, que resultan evidentes por ante los calificativos de conductas reprobables y referidas en los medios de comunicación, pero que de ninguna manera, ni los he cometido pues tampoco han sido demandados o reclamados en el proceso legal que enfrento".

El comunicado se da un día después de que Sokol compartiera en sus redes sociales que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México había confirmado la sentencia sobre De Llano y que se ampliarían los efectos de su condena.

"La acción responsable de las autoridades judiciales se suma a la reforma realizada al Código Penal Federal -aprobada por unanimidad en el poder legislativo el pasado 11 de septiembre-, estableciendo que los delitos sexuales en contra de menores a nivel nacional ya no prescriben y, por tanto, pueden ser sancionados sin importar el tiempo transcurrido.

No obstante, el ex productor aprovechó para dar detalles sobre la reforma a la que hizo alusión la intérprete.

"Dichas reformas, establecen que la prescripción de un delito cometido en contra de una víctima persona menor de 18 años, comienza a correr a partir de que ésta cumpla la mayoría de edad, con excepción de los delitos previstos en los artículos 200, 201, 202, 203, 203 Bis, 204 y 209 Bis, serán imprescriptibles, mismos que no contemplan los delitos de pornografía, corrupción de menores, turismo sexual, lenocinio y pederastia, conductas de las cuales no tengo nada que ver, ni las he cometido de manera, ni de momento alguno de mi vida".

"Se aclara que la nueva regla de prescripción aludida es aplicable únicamente para los delitos cometidos a partir de su publicación en el Diario Oficial, aclaración que hago para evitar desinformar al público general y evitar con ello que se produzca daño alguno", finalizó.