Desmiente Gaga romance con Cooper

Ciudad de México.- Lady Gaga desmintió los rumores sobre una supuesta relación sentimental con Bradley Cooper, con quien protagonizó Nace Una Estrella.

En una entrevista para la revista Elle, la intérprete de "Born This Way" aseguró que el público creyó que había un romance porque ellos lo planearon.

"Para mí, como intérprete y actriz, por supuesto que queríamos que la gente creyera que estábamos enamorados. Queríamos que la gente sintiera ese amor en los Óscar.

"Queríamos que atravesara la lente de esa cámara y a cada televisor que estaba sintonizando. Trabajamos duro en ello, trabajamos durante días. Todo fue orquestado como una actuación", aseguró la cantante.

Gaga agregó que cuando vieron la reacción de sus seguidores y la prensa, sintió, junto a Cooper, que habían logrado su propósito.

La también actriz de American Horror Story Hotel aseguró que si hubiera existido un romance entre ellos, la interpretación de "Shallow" durante la ceremonia del Óscar no hubiera salido de esa forma.