Despide Paula Levy a Talina Fernández

Tomada de Internet

Ciudad de México.- Paula Levy, nieta de Talina Fernández, honró a su abuela a través de su cuenta de Instagram después de que la conductora falleciera a los 78 años a causa de leucemia.

"Me faltan palabras para expresar lo mucho que te amo y el orgullo que fue para mí haber sido tu nieta. Sembraste un amor tan grande en tantas personas que hoy que partes de este mundo terrenal dejas tanto tanto amor. Mi babi amada, aunque te extraño sé que por fin encontraste la paz que tanto anhelabas. Siempre te recordaré con mi más grande admiración y amor; por tu tacto, tu elegancia, tu elocuencia y sobre todo el corazón tan grande y bondadoso que siempre te acompañó", comentó.

Paula es hija de Mariana Levy, quien falleció en 2005 de un infarto fulminante tras espantarse porque unos asaltantes la iban siguiendo. Desde ese momento Talina cuidó de los tres hijos de Mariana: María, Paula y José Emilio.

"Te llevas un pedazo de mi corazón, pero sé que no me hará falta ya que ahora me acompañas en cada paso, sólo de una manera diferente. Descansa en paz, babi, y dale un abrazo gigante a mi mamá de mi parte. Gocen y descansen que todo estará bien. Te amo", agregó Paula.

El hijo de Talina, "Coco", contó que la conductora tuvo la oportunidad de despedirse de su familia antes de morir y aseguró que "se fue con una sonrisa y recordando a toda la gente que le dio cosas buenas".

"Lo único que pensaba era en amor para todos, y para sus hijos, sus nietos, sus amores y el público, y todas las cosas que ella hizo en la vida", declaró.