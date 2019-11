Despiden a exmodelo dos días después de anunciar que padece cáncer

Dos días después de anunciar que tenía cáncer, la ex Miss España 1997, Inés Sainz fue despedida por una empresa de Bilbao de la que era imagen.

Hace un mes, su vida dio un giro inesperado, tras descubrirse unas manchas en la piel y acudir al ginecólogo para hacerse una revisión, fue diagnosticada con un cáncer de mama.

Sin embargo tuvo una mala experiencia cuando terminaron su contrato laboral sin avisarle.

“En mi agencia de comunicación tengo varios clientes y quise adelantar todo el trabajo que pudiera para poder cogerme una baja y recuperarme de las cirugías y demás. Cuando le entregué a uno de ellos todo el trabajo, rescindió el contrato y me dijo que la última factura no me la iba a pagar”, explicó en su cuenta de Instagram.

La exmodelo trabaja como autónoma, tiene su propia empresa y relató en sus redes sociales que la compañía para la que llevaba trabajando dos años y medio le quedó a deber una factura de mil euros.

Sin embargo no planea denunciar: “Lo estoy denunciando como puedo pero no me voy a meter en un proceso judicial porque me sale otro tumor. El estrés también tiene mucho que ver con esto”.

“En todos mis contratos especifico en una cláusula que para rescindir de mis servicios hay que avisar con un mes de antelación, y ellos no lo hicieron”, indica señalando que fue el mismo día que la operaron cuando le comunicaron a su abogado que dejaban de contar con ella. Sainz explica que la firma lo niega y aseguran que si fuese cierto les hubiese demandado. “No lo hago porque son 1.000 euros y, aunque son míos, no me merece la pena meterme en abogados y denuncias y dedicar a este asunto tiempo y gastos”, dijo al portal español El País.

Esto no sería lo único que diría la modelo sobre la empresa, ya que antes y pese a no decir su nombre explicaba que “algunos clientes me abandonan por tener cáncer, pese a ser ecológicos, veganos y superfeministas. Me deben una factura”.

Sainz, de 44 años, se ha mostrado muy activa con sus seguidores y ha compartido la evolución de esta enfermedad, que padecen uno de cada ocho mujeres en España.

Uno de sus vídeo más emotivos lo publicó el pasado 29 de octubre. Llorando ante la cámara y sin gota de maquillaje: “¡No hay quimio! No hay quimio, me he librado. Tenéis que ir al ginecólogo, me ha salvado la vida, me ha salvado de tratamientos horrorosos, de mastectomías, de diagnósticos gravísimos. Por favor, llamad al ginecólogo”.

“Tengo cáncer, pero sé que lo voy a superar. No quiero que sea un drama”. La ex modelo, que reafirma esta postura más de una vez, afirma que es necesario encarar la situación echando mano del humor, antídoto esencial para no venirse abajo. “Mis amigas y yo llamamos Agustín al tumor porque no estamos nada ‘agustín’ con él”.

Los primeros momentos, no obstante, no fueron en absoluto fáciles. Sainz ha recordado cómo, al conocer la noticia, pensó primero “en el disgusto que iba a dar a la gente que quiero. Pensé en ellos, porque yo he nacido para ayudar, no para dar problemas”.

Tratar de explicarle el diagnóstico de forma sumaria a su hijo Mateo, que solo tiene siete años y al que califica de “muy sensible”, fue un enorme desafío. “Le he explicado que mamá va a estar un tiempo malita”, ha contado la empresaria, “todo el mundo dice que se lo tengo que decir, pero me parece una barbaridad”.





