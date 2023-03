Despiden a Ignacio López Tarso en el Teatro San Jerónimo

CDMX.- Ignacio López Tarso recibió un segundo homenaje póstumo abierto al público en general desde el Teatro San Jerónimo Independencia, recinto cultural en el que dio sus últimas obras.

Aracely Arámbula, Sergio Corona, Alejandro Tommasi y Sofía Castro acudieron a darle el último adiós al primer actor.

Sus seguidores se formaron desde las 10 de la mañana para despedirlo con aplausos y ovaciones. Con el féretro al centro lleno de flores, coronas y nueve retratos en sus distintas etapas, la gente podía subir al escenario para despedirse.

"Es increíble la cantidad de gente que tocó. Cuando te das cuenta han sido décadas de que ha sido famoso, la gente lo ha visto generaciones tras generaciones", recordó su nieto Antonio Sánchez.

Mientras Arámbula lloraba sobre el féretro, los camarógrafos subieron al escenario y tiraron los cuadros del actor. Castro intentó levantar uno.

Por tercer día consecutivo, Corona formó parte de estos homenajes. A la prensa compartió que se sentía orgulloso de ser su amigo.

"Era amigo conmigo. Fernanda Familiar dijo en su programa que le preguntó "¿y cuántos amigos tienes en la actualidad?" Ignacio respondió: 'Tengo dos: César Costa y Sergio Corona'. Con decir su nombre ya es un merecido homenaje", recordó Sergio Corona.

En el vestíbulo del teatro una alfombra roja guiaba hasta el escenario. A los dotados de los pasillos había cuadros con fotografías del protagonista de Macario, el tocador que usaba antes de sus funciones, placas de sus obras, folletos y parte del vestuario que llegó a usar.

"El mejor regalo que me dio fue su amistad. Fue alguien que estuvo cercano a mi familia. Le agradezco todo lo que me dio, fue todo un honor haber estado en su vida", mencionó Sofía Castro, cuya imagen formó parte de los artículos expuestos en el vestíbulo.

Los restos del histrión descansaban en el escenario con las luces apagadas, mientras que en las paredes se proyectaron películas del actor de cine de oro.

"Con toda la vida en los escenarios, fue el mejor actor. No me queda mas que seguir su ejemplo de la disciplina. Lo que nos mantiene a los actores es estar de pie, arriba con energía y fortaleza para seguir adelante y esa fortaleza me la enseñó él", mencionó Alejandro Tommasi.

El actor recibió coronas y arreglos florales por parte de celebridades como Érika Buenfil y Silvia Pinal, e instituciones como la Asociación Rafael Banquels y la Filmoteca UNAM.

Hoy será cremado el cuerpo de López Tarso. Su hijo Juan Ignacio Aranda planea hacerle otro homenaje en el Teatro Jorge Negrete en los próximos días.