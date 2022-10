Despliega Guns N’ Roses su 'jungla' rockera en CDMX

Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- Los pantalones ceñidos, las chaquetas de cuero y los paliacates fueron los protagonistas de la noche, como, por supuesto, Axl Rose.

A sus 60 años, el líder de Guns N' Roses confirmó ante el público capitalino, con su potente y versátil voz, que sigue siendo una estrella de rock.

La banda reunió a 30 mil asistentes, según los organizadores, en el Estadio Ciudad de los Deportes, junto a la Plaza México.

A las 20:50 horas, las luces del escenario y las tres grandes pantallas se apagaron para que las primeras notas de la guitarra de Slash retumbaran en el inmueble y comenzar así un repaso de éxitos.

"Hola", fue el único saludo de Axl a los asistentes en español. Luego entonó "Chinese Democracy".

El hit "Welcome to the Jungle" inició la euforia de la gente, que entre gritos demandaba rock and roll.

El guitarrista demostró que a sus 57 años sigue dejando boquiabiertos a sus fans con cada nota que desprende. Sus solos en canciones como "Civil War", con su peculiar sombrero, le valieron ovaciones de pie.

"Sweet Child o' Mine" y "Knockin' on Heaven's Door" fueron de las últimas y de las más coreadas, mientras que el clásico "November Rain", con Axl al piano, iluminó el estadio. Los que disfrutaban el concierto desde sus departamentos, en las calles aledañas, incluso se sumaron prendiendo sus celulares.

Todavía no caía la noche cuando los fans de la banda hollywoodense rodeaban el recinto comprando playeras y pañuelos que pusieron en sus cabezas para imitar al vocalista.

El inmueble tardó en llenarse, pero poco a poco, tanto las butacas como las dos zonas generales fueron ocupadas por los fieles seguidores, que hasta la mitad del show seguían ingresando.

El cielo despejado ayudó a mantener el ánimo en alto. Aunque la mayoría iban prevenidos con capas de plástico contra la lluvia, disfrutaron el espectáculo secos.

La agrupación estadounidense sólo apostó por efectos luminosos para adornar su escenario, mientras que Slash presumió hasta cuatro modelos diferentes de guitarra.

Por otro lado, fans que no lograron conseguir un boleto permanecieron aferrados a las rejas de las diferentes entradas para escuchar de lejos sus canciones favoritas.

Problemas técnicos

A través de redes sociales, la agrupación se disculpó por no ofrecer un concierto más largo y tocar algunas canciones extras como lo han hecho en otras ocasiones, argumentando problemas de logística.

"¡Gracias Ciudad de México por una noche increíble! Lamentamos que el show haya tenido que interrumpirse, queríamos tocar algunas canciones extra, pero tuvimos que buscar a nuestro equipo de producción que está trabajando duro para asegurarnos de que este show sucediera sin problemas", escribieron en su cuenta de Instagram.

No obstante, los organizadores aseguraron que se trataba de una falla en la luz eléctrica, pero sin especificar más detalles.