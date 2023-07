Despliega sus alas

Janeth Valenzuela se encuentra imparable y más fuerte que nunca, sigue avanzando, hace unos días realizó una exitosa gira por Estados Unidos, y hoy la cantante y acordeonista chihuahuense está de estreno con el tema ‘Por Cbrn y x Qlero’ del compositor Horacio Palencia. Esta canción que va de la mano con un videoclip que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y su canal de YouTube.

En entrevista para El Diario, contó sobre este lanzamiento y de su tour ‘Renacer’ el cual presento en el extranjero y tuvo un gran recibimiento por parte de los paisanos.

“Fue una maravillosa experiencia, comenzamos con el pie derecho en los Ángeles, California y con nuestro primer sold out en San Francisco, California. Fue una experiencia muy especial porque nuestra presentación fue en un barco. Continuamos por Houston y Arlington, Texas. Fue un gran recibimiento por parte de la gente”, dijo emocionada.

De estreno

Hoy se encuentra de estreno con el tema ‘Por Cbrn y x Qlero’, una canción escrita por Horacio Palencia.

“Trabajar con Horacio fue un gran placer y aprendizaje, siempre había querido grabar canciones de él, así que este es otro de mis sueños hecho realidad. Aprendí muchas cosas, entre ellas de cómo hacer música y como componer, porque estuve ahí con él viéndolo cómo escribía este tema verso por verso. Sin duda sentí cada uno de esos versos me llegaron y el poner mi gratino de arena en este tema que espero disfruten”, aseveró la oriunda de Delicias, Chihuahua.

Una canción que va de la mano con un videoclip, la artista detalló donde se grabó y como se prepara para llevar a cabo cada filme.

“Los videos duran alrededor de tres minutos y a veces no se sabe todo lo que hay detrás de hacer un videoclip. Son meses de planeación, muchas personas nos ayudaron; se buscaron avionetas y un aeropuerto. En esta ocasión el video se grabó en el aeropuerto sur de Chihuahua. Gracias al piloto Luis Guerra, a quien contacté a través de redes sociales. Él me hizo el enorme favor de darnos las facilidades para que nos prestaran las avionetas que aparecen en el video de esta canción ‘Por Cbrn y x Qlero’, siempre es una locura, las personas que participan, tener listos los vestuarios, en fin son muchas cosas que gracias a mi equipo de trabajo todo se logró”, expresó.

“Estoy enfocada en seguir luchando por mi sueño, pero sin duda mis fans son mi motivación, que son la pieza clave de todo esto. Mi razón de ser, como siempre se los digo, son ellos, son mi motor y mi gasolina. Por ellos, siempre estoy trabajando en ser mejor artista, persona y buscar la mejor versión de mí”, comentó.

Siempre innovando

“Siempre me agrada ofrecer lo mejor a mi público, me gusta ser muy creativa, siempre atenta a todo lo que está en tendencia. Creo que en el momento en que se busca evolucionar como persona, artista y cantante, la monotonía sale en automático cuando se busca crecer. Así que siempre estoy preparación continua y siempre hay una evolución en mi vida tanto personal y como artística, lo cual no me permito caer en la monotonía, siempre estoy aprendiendo cosas nuevas”, indicó.

“Me siento sumamente orgullosa de ser chihuahuense, de estar llevando el nombre de Chihuahua en alto. Espero que esas personas que aún no conocen mi proyecto musical, se den la oportunidad de escuchar mi música”, puntualizó.

JANETH VALENZUELA, CANTANTE Y ACORDEONISTA

