Despreocupa a Eilish nominación a Grammy

Ciudad de México.- Con tan solo 17 años de edad y casi 24 meses de haber entrado a las grandes ligas de la música, Billie Eilish disfruta su momento.

Sin embargo, no le preocupan las postulaciones al Grammy, que se anuncian este miércoles, donde parte como la gran favorita a decir de figuras como Thom Yorke y Chris Martin.

"Crecí viendo los Grammys, con toda la familia, nos juntábamos. Para mí, de lo mejor es ver con mi familia la ceremonia y ver los vestidos. Me encanta criticar lo que se ponen, creo que Rihanna ha sido la mejor siempre.

"Es el mejor premio, no hay mejor premio que ese. No creo ganar. Si me nominan, qué bien. No lo sé, pero no me quiero obsesionar con eso", comentó el lunes la intérprete de "Bad Guy".

La californiana debutó el fin de semana en el Corona Capital, y volverá al País para ofrecer conciertos el 25 (Guadalajara) y 27 de mayo (CDMX).

Conocida por su estilo interpretativo de rock pop, y como una abanderada de la generación joven y rebelde, Billie acaba de estrenar el sencillo "Everything I Wanted", tras el éxito de "Bury A Friend" y "Wish You Were Gay".

Cantautora y productora, se dijo feliz sobre el movimiento de empoderamiento femenino y libertad de género.

"Las mejores artistas hoy en día son mujeres, y eso me parece increíble. Siempre habrá gente que está en desacuerdo con algo. No importa lo que hagamos, siempre habrá gente que se retracte de eso y que diga que las mujeres no deberíamos estar ahí, y bla bla bla. Eso apesta, pero hay que saber entenderlo y continuar.

"Yo lo veo como una oportunidad de crecimiento. Estamos en un lugar donde hay mucho poder. Lo poderoso que es lo femenino hoy en día me hace sentir orgullosa".

Eilish descartó sentirse como un ejemplo para la juventud de hoy en día, aunque sí instó a luchar por los ideales y ser genuinos.

"Estoy muy consciente de que hubo gente que tuvo que usar la ropa que le dijeron, cantar sólo en un género o incluso, que por ser mujer no tuvo acceso a muchas cosas a las que yo tengo.

"Y me siento afortunada de haber crecido en esta etapa, en la que no me dijeron cómo vestirme ni cómo debía lucir. H ago lo que a mí me gusta, y es lo que me gustaría que continuara, con muchísimo más", puntualizó la llamada influencer del momento.

Tras el lanzamiento este año de su disco debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, la intérprete de "Lovely", que cantó con Khalid, contempla editar su segunda producción en el 2020.