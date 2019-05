Después de seis años, Ingrosso, Axwell y Steve Angello regresaron a México

Ciudad de México.- Tuvieron que pasar seis años —y una separación— para que la Swedish House Mafia volviera a presentarse en suelo mexicano. Si en febrero de 2013 Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso hicieron vibrar el Foro Sol, su regreso la noche de ayer al recinto de la Magdalena Mixhuca fue toda una experiencia.

Más de 39 mil personas aguantaron la contaminación ambiental —que ya había disminuido tras varios días de contingencia—, el viento, la lluvia que cayó en el oriente de la ciudad y la espera de más de dos horas tras dos teloneros —Leonel y Pausa— tan sólo por ver, escuchar y bailar de nueva cuenta con la mafia del

house progresivo.

Si bien el Foro Sol no estaba abarrotado como en otras ocasiones no era necesario; la energía de la banda era una moneda de cambio que el público retribuyó de la misma manera.

Cantos, saltos, cervezas al aire y mucho baile al ritmo de canciones como We Come, We Rave, We Love y Dream Bigger acompañaron la impresionante producción que Swedish House Mafia presentó: tres pantallas verticales —una al centro y dos a los costados—, una plataforma elevada al centro del escenario que colocaba a los tres DJ a la vista de todos, un juego de iluminación debajo y sobre la tarima, además que láseres, iluminación robótica y estrobos fueron el complemento de la gran fiesta electrónica que trajo la mafia.

Si bien su show contó con pirotecnia, por las condiciones ambientales que ha vivido estos días la capital del país, la tercia decidió utilizar solo 60% de la que traen en esta gira, siendo aquellos explosivos menos contaminantes los que estallaron en la velada.





Fotos: Eduardo Jiménez

Ingrosso, Axwell y Angello no hacían distinciones para lanzar sus mejores beats al aire y poner a bailar a jóvenes que recientemente los descubrieron así como aquellos que los siguen y se hicieron fans desde 2008. Para todos ellos, la espera había valido la pena.

Imágenes que simulaban aquellas que viven en la cúpula de la Capilla Sixtina, fotografías que saltaban en las pantallas como collages de retratos en negativos, fuegos artificiales discretos y paredes de luz formadas por las lámparas y tres aros luminosos que flotaban sobre cada uno de los DJ acompañaron, hasta el cierre de esta edición, canciones como On My Way, Leave The World Behind, Rushin y Show Me Love.