Destaca 'La Fiebre de los Peluches Beanie' toque femenino

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Ty Warner (Zach Galifianakis) es el creador de los peluches Beanie Babies, los cuales fueron una locura durante la década de los 90.

Detrás de ese éxito comercial estuvieron tres mujeres que lo ayudaron a cumplir el sueño americano, aunque sus nombres no van incluidos en la etiqueta de los peluches. Dicha historia se cuenta en La Fiebre de los Peluches Beanie, que estrenó este viernes en Apple TV+.

"En la película, Ty es una persona realista, que usa las relaciones que tiene con las mujeres y sus empleadas para avanzar. Él es un genio que no esperaba llegar a la cima. Probablemente, sin estos personajes tendría miedo de empezar a emprender y no lo haría. Todas las decisiones que Ty toma son acerca del dinero.

"El ego masculino que tenemos que contener forma parte del pasado porque la película está ambientada en los años 90 y habla sobre cómo debe ser el rol de los hombres. Ese es el camino que debes seguir como hombre. Como sabemos, las mujeres fundaron esta compañía. Ty tiene relaciones diferentes y trata a las personas de distinta manera, pero el punto principal es que necesita a alguien con quien compartir su espacio", dijo Galifianakis, productor de la película, en videoentrevista previa a la huelga de actores.

Ty Warner se convierte en multimillonario gracias al apoyo y trabajo en común de su vecina Robbie (Elizabeth Banks), quien tiene un trabajo que no la hace feliz, está harta de su matrimonio y, sin esperarlo, muy pronto se convierte en la mujer de la vida del protagonista. Sin embargo, su relación tiene altibajos cuando comienza la fiebre mundial de los peluches.

Sheila (Sarah Snook), esposa de Warner, es diseñadora de iluminación y aportó parte de su creatividad a la línea de peluches. Además, Maya (Geraldine Viswanathan), es una estudiante universitaria de 17 años que se convierte en empleada de Ty Inc. y aplica sus conocimientos de marketing para vender los juguetes por internet.

"Los Beanie Babies crearon un sentido de comunidad en mucha gente. La historia es sobre las personas que sostienen a quien está a cargo, en este caso es Ty en los 90. Ahora estamos más centrados en la igualdad y en que la gente que ayude esté al mismo nivel que el alto ejecutivo porque ayudó a crear el sueño americano y a hacer dinero; (antes) se vivía en un mundo donde importaban las apariencias.

"Lo más valioso en la historia son las mujeres que no figuran pero rompen las reglas del sistema para salir adelante. Robbie cuida mucho a Ty en un sentido emocional en la vida, y la prueba es que hacen un negocio juntos. Es un trabajo real que hacen las mujeres", comentó Banks en la charla antes del parón en Hollywood.

La película, basada en el libro de 2015 "The Great Beanie Baby Bubble: Mass Delusion and the Dark Side of Cute", escrito por Zac Bissonnette, cuenta con la dirección de Damian Kulash Jr. y Kristin Gore. Desde un inicio, ambos pensaron en Galifianakis para interpretar a Ty gracias a su trayectoria en la comedia.

"Al leer las historias de estas mujeres en la industria de los peluches fue muy emocionante y sentí que la gente debía conocerlas", compartió Gore, autora del guion de la película.