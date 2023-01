Destapa 'El Buki' sus secretos en nueva serie documental

CDMX.- Si la docuserie El Buki: Las Letras de Mi Historia genera interés por las revelaciones de Marco Antonio Solís sobre su condición de inmigrante en Estados Unidos, la consolidación y la disolución de Los Bukis y algunas relaciones interpersonales que fueron de tormentosas a amigables, lo que sucedió detrás de cámaras le da un valor extra.

Álvaro Curiel de Icaza, director del largometraje recién estrenado en Prime Video, reveló que el futbolista Diego Armando Maradona estuvo a punto de ofrecer su testimonio sobre el ídolo michoacano, y también se considera afortunado por haber recabado las últimas entrevistas que dieron Armando Manzanero y Diego Verdaguer, igualmente fallecidos.

"Lo hicimos en época de pandemia, y cómo estaría de cabrón el tema de la pandemia que Diego y don Armando se nos fueron (en esas fechas). Y bueno, estuvimos a punto de lograr a Maradona: Marco lo buscó, le dijo: 'quiero que te entrevisten', y accedió.

"A él le gustaba mucho su música, y a días de entrevistarlo ya teníamos su confirmación, y no sabíamos si sucedería o no. Por el tema de los viajes, no era agarrar un avión (a Buenos Aires) y ya. Un amigo mío iba a codirigir, y yo, desde vía remota y días antes nos llega la noticia de que murió Maradona (en noviembre del 2020)", contó Curiel de Icaza, en entrevista.

Testimonios de impacto

Narrado en una forma amena y amigable, el material audiovisual se centra en testimoniales sobre el impacto del cantautor, de 63 años, en la industria del entretenimiento, y hablan Marc Anthony, Ana Bárbara, Emilio Estefan, Fher Olvera (Maná) y Angélica María, entre otros artistas.

Álvaro, hijo de la periodista Claudia de Icaza y del músico Francisco Curiel platicó que llegó hasta Marco Antonio Solís por circunstancias casuales, ya que se conocieron previamente, cuando dirigió los promocionales de La Voz México, show en el cual el músico fungió como coach.

"La primera película (del Buki) la dirigió mi abuelo, Federico Curiel, Las Musiqueras (1981), y la canción la hizo mi papá. En La Voz lo conocí, hablamos y fue muy amable.

"Durante la pandemia dijo que tenía ganas de hablar por primera vez, hablar de su vida, y se acordó de que había trabajado con él, de mi bagaje musical, y hubo una conexión muy importante. Me habló su equipo, les pedí tener una conversación larga con él y lo hicimos", detalló Curiel de Icaza.

Director de las series Hasta Que Te Conocí y El Dragón: El Regreso del Guerrero, entre otras, Álvaro hizo énfasis en que tanto el autor de "El Peor de Mis Fracasos" y "Si No Te Hubieras Ido" como él querían un trabajo formal y alejado de chismes o controversias relacionadas con Marisela o Beatriz Adriana, con quienes colaboró.

"Lejos de entrar en esos temas, quería hacerlo desde un punto de vista personal, con una opinión amorosa. Tuvo (ofertas) de televisoras y yo le decía: 'que te lo paguen ellos', y su respuesta era: 'no me interesa, no quiero amarillismo'.

"Lo hizo desde su compañía productora, para hablar con libertad. Es una historia narrada desde otro punto de vista. Es un tipo que aprendió y creció".

El cineasta destacó la calidez de la narración del documental, que está disponible en Prime Video para toda Latinoamérica y en el que explican por qué se disolvieron Los Bukis, formación que comenzó con Marco Antonio Solís y su primo Joel, quien, por cierto, también ofrece su testimonio.