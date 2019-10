Destierra The National la ansiedad

Ciudad de México.- Nada era perfecto para los miembros de The National hasta que dejaron de obsesionarse con el éxito, los conciertos impecables, las canciones fabulosas... Se olvidaron de la presión y ahora disfrutan plenamente todo lo que hacen.

Matt Berninger, cofundador, vocalista y autor en el icónico grupo de indie rock, explicó cómo se había sentido los primeros años y el último lustro respecto a su situación profesional y ante la percepción del público.

"Apenas los últimos años dejé de obsesionarme con todo, con cómo sonamos, cómo nos va, cómo saldrá todo. (Antes) Me daban ataques de ansiedad y pasé muy malos tiempos al preocuparme de más con los resultados de todo lo que hacíamos.

"De pronto entendí que las obsesiones no son buenas, que tenía que creerme que estoy en una posición creativa en la que celebran mi trabajo y que sería lo que tenía que ser.

Entonces, ahora sí disfruto cada parte del proceso de un show, de la grabación de un disco, plena y concienzudamente", afirmó Berninger el miércoles, en exclusiva.

The National, que tocó la noche del miércoles en el Pepsi Center WTC y que el viernes lo hará en el Coordenada, en Guadalajara, posó al completo en exclusiva y sus músicos hablaron de la percepción que tienen hoy de su trabajo, el cual exponen más recientemente en su disco I Am Easy to Find.

"Ha pasado el tiempo y nos hemos mantenido juntos, a pesar de todo, y muy comprometidos", continuó el intérprete de "Terrible Love".

"Ya tenemos 20 años como grupo y jamás nos hemos hartado unos de otros. Creo que hay dos razones principales, una es que estamos comprometidos con nuestro trabajo, pues adoramos hacer arte, crear música, y la otra es que sabemos separar el negocio de lo personal y el dinero no es un problema entre nosotros, no hay rencillas ni malentendidos por eso. Somos muy claros y transparentes".

The National ganó el Grammy con su disco anterior, Sleep Well Beast, y ha sido incluida entre las 500 Mejores Bandas de Todos los Tiempos por la publicación especializada NME.

Está formada actualmente por Berninger en la voz, los hermanos Aaron y Bryce Dessner en guitarras, piano y teclados y los también hermanos Scott y Bryan Devendorf en el bajo y la batería, respectivamente.

"Somos una banda con ambiciones artísticas, con obsesiones creativas, y, sobre todo, con entendimiento mutuo. Pienso que parte de nuestro éxito se debe a que hemos sido muy centrados en nuestra misión como músicos. Queremos crear, generar ideas, y no dejarnos llevar sólo por la fama efímera", señaló el cantante y compositor.

Decretan fiesta 'nacional'

Una explosión de ímpetu y frenesí detonó The National anoche en el Pepsi Center WTC ante 6 mil seguidores, cifra oficial según los organizadores.

"Gracias, México, esto es fabuloso. Siempre emocionados de estar aquí, con ustedes, con todo lo que nos dan", expresó Matt Berninger, frontman de la quinteta, al principio del show.

La cantante Kate Stables, quien usa el alias This Is the Kit, los acompañó en las piezas que grabaron con varias voces femeninas; ella grabó tres canciones del nuevo álbum de la banda, I Am Easy to Find.

"You Had Your Soul With You", "Quiet Light" y "The Pull of You" figuraron entre las primeras rolas del grupo formado en Ohio en 1999.

"Quiero decirles que estuve a punto de conocer a Linda Hamilton, y no se pudo. La amo, es una de mis grandes heroínas. Sucede que estoy en el mismo hotel donde ella se hospedó para promover su nuevo filme, Terminator: Destino Oculto, y se fue ayer; entonces, estuve cerca, pero no se me hizo. Bueno, en fin, sólo era un comentario", contó Matt antes de cantar "Oblivions", para llevarse vítores.

También incluyeron "So Far So Fast" y "Day I Die" en el programa, que consideraba 24 canciones y que, al cierre de esta edición, transcurría a poco más de la mitad.