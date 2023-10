Destruye Otis casa de Talina Fernández

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Patricio Levy reveló que la casa de Acapulco de su madre Talina Fernández fue totalmente destruida por el huracán Otis.

"Nos fue re mal, pero yo no me puedo quejar en absoluto, porque hay personas que lo perdieron todo", dijo Pato Levy en la entrevista con el programa De Primera Mano

"Está totalmente destruida. El huracán se metió a los cuartos, rompió ventanas, clósets, rompió baños. La casa parece que está en obra negra, pero gracias a Dios nadie salió lastimado", agregó.

El hijo de la célebre actriz mexicana también opinó que en las siguientes vacaciones la población debería considerar ir a Acapulco, pues esto ayudaría enormemente a la economía del destino turístico.

"Todo el mundo se debería solidarizar y echarle una mano a Acapulco", dijo.

También se le cuestionó cuál era el costo para reparar los daños; a lo que Levy solo se limitó a decir que serían gastos excesivos, pues reiteró que tristemente la casa fue una pérdida total.

"No sé a cuanto ascienden los daños, pero como parece obra negra, va a costar demasiado levantarla", declaró.

Levy, de 53 años, también hizo mención de que había alguien cuidando la casa de su mamá y él estaba más preocupado por esa persona que por la casa en sí, añadiendo que cuando trató de comunicarse, tardó demasiado; todo a causa del huracán.

"Hay una persona que cuida la casa, pero gracias a Dios ella está bien. Las fotos (de la casa destruida) me las acaba de enviar hace unos minutos porque no había comunicación y queríamos hablar para saber si estaba bien la persona y ella solo me dijo: 'no tenemos nada, ayúdenos. La casa quedó devastada' ", dijo.