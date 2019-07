Destruye su carrera

Ciudad de México.- El más reciente escándalo en Hollywood ha puesto en jaque a varios estudios de cine importantes.

La protagonista es Peggy Siegal, una reconocida publicista de películas y televisión que supuestamente usó sus conexiones para darle acceso al multimillonario Jeffrey Epstein a fiestas y premieres exclusivas.

El problema es que el empresario fue arrestado el pasado 6 de julio por cargos federales por tráfico sexual de menores en Florida y Nueva York.

Siegal, conocida por su extravagante estilo a la hora de organizar reuniones para promover películas y series en la temporada anual de premiaciones, fue despedida la semana pasada de Netflix.

De acuerdo con Variety, la publicista había sido contratada por la empresa de streaming como consultora en la estrategia de campaña para sus productos en la carrera del Emmy.

Se tomó esta decisión a raíz de los artículos publicados por The New York Times y The Hollywood Reporter relatando cómo Siegal ayudó a Epstein a acceder a fiesta exclusivas con estrellas de la industria.

En varios reportes, incluso, Peggy reconoció que el empresario le pagó varios de sus viajes.

Ante esto, Netflix, FX Network (propiedad de Disney) y Annapurna Pictures son algunas de las compañías que ya cortaron lazos con Siegal.

En el caso de la primera empresa, afirma Variety, la publicista ya había enviado invitaciones para proyecciones especiales y eventos promocionales para algunas de sus series. Se desconoce el futuro de éstas.

Lo mismo con FX, quien corrió a Peggy de sus labores como promotora y "creadora de gustos". Ella fue la responsable de fiestas y reuniones VIP para shows como Trust y Feud.

Otro de sus trabajos actuales era supervisar la premier de Where'd You Go, Bernadette?, producida por Annapurna Pictures y con Cate Blanchett a la cabeza, programada para el 12 de agosto en Nueva York.

Cuando se filtraron las conexiones entre Siegal y Epstein, el estudio despidió a la consultora.

"Con el paso de los años, lo invité (Jeffrey) a varios eventos . No sabía en ese momento, y no lo sabía hasta hace poco, que había estado abusando a niñas menores de edad", explicó Siegal a Variety.

"Eso creo que nadie lo conocía. Si hubiera sabido que lo acusaban de abusar a infantes, no hubiera mantenido mi amistad con él".

El problema es que la industria sí tenía conocimiento sobre las acusaciones en contra de Epstein, mismas que iniciaron en 2005.

Tres años después, el empresario incluso se declaró culpable de contratar los servicios de prostitución de una menor de edad, por lo que fue sentenciado a 18 meses en prisión.

La realidad es que Siegal está perdiendo trabajo.

Ella era la primera opción de los estudios para promover sus películas rumbo al Óscar u otras premiaciones importantes, pues sus habilidades de persuasión y de convocatoria eran inigualables.

Para Peggy era muy fácil juntar a políticos, influencers, periodistas, autores y actores en un mismo lugar con mucha facilidad. Así realizó eventos con Bob Balaban, Timothee Chalamet y Susan Sarandon.

Hasta ahora, Warner Bros. Amazon y Sony Pictures Classics tampoco quieren trabajar más con ella, pese a que saben que su agenda de contactos podría ser una gran pérdida en sus eventos promocionales.