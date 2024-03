Detectan cáncer a Catalina Middleton; inicia quimioterapia

Foto: Tomada de video

Catalina, Princesa de Gales, fue diagnosticada con cáncer tras su operación abdominal y ya se encuentra en tratamiento de quimioterapia.

El anuncio lo dio la misma Middleton a través de un video, en el que dijo que las pruebas posteriores habían revelado que se había detectado un cáncer, pero agregó que se encontraba bien y cada vez más fuerte.

"Esto, por supuesto, fue un gran shock, y Guillermo y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto en privado por el bien de nuestra joven familia.

"No obstante, mi equipo médico me aconsejó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras fases de ese tratamiento", dijo Catalina en el video, que fue grabado el miércoles.

El anuncio apareció luego de semanas de conjeturas en las redes sociales acerca del paradero y la salud de la Princesa desde que fue hospitalizada en enero para someterse a una operación abdominal.

Catalina, de 42 años, no aparecía en público desde Navidad, hasta que esta semana se le vio en un video en que caminaba con su esposo, el Príncipe heredero Guillermo, desde una tienda rural cerca de su hogar en Windsor.

La oficina de Guillermo y Catalina, el Palacio de Kensington, dijo que no daría más detalles sobre el tipo de cáncer, que estaba en una camino de recuperación y que la quimioterapia preventiva había comenzado en febrero.

Catalina y Guillermo habían querido mantener la privacidad sobre el cáncer hasta que sus hijos, el Príncipe Jorge, de 10 años, la Princesa Carlota, de 8, y el Príncipe Luis, de 5, comenzaran sus vacaciones escolares, que empezaron el viernes.

"Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder empezar mi tratamiento. Pero, lo que es más importante, nos ha llevado tiempo explicárselo todo a Jorge, Carlota y Luis de una forma adecuada para ellos, y tranquilizarles diciéndoles que voy a estar bien", dijo.

Catalina, de 42 años, pasó dos semanas en el hospital en enero después de someterse a lo que su oficina dijo en ese momento que era una cirugía planificada exitosa para una condición no cancerosa pero no especificada.

Después de su operación, el palacio dijo que Kate no volvería a sus funciones oficiales hasta después de Pascua, pero su ausencia de la vida pública había provocado intensas especulaciones en las redes sociales.

El Rey Carlos reveló en febrero que él también iba a someterse a un tratamiento contra el cáncer, por lo que ha tenido que posponer sus obligaciones reales públicas.