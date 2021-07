Detienen precuela de 'Game of Thrones' por Covid-19

Archivo / Agencia Reforma

Ciudad de México— House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, cerró durante dos días su producción y rodaje en Reino Unido debido a la exposición a Covid-19 que involucró a una persona del elenco y otra del equipo.

"Como parte de las rigurosas pruebas implementadas para todos los empleados de la producción, un miembro de la 'Zona A' en House of the Dragon dio positivo por Covid-19.

"De acuerdo con las pautas de la industria, el personal está aislado y quienes hayan tenido contacto con ellos se pondrán en cuarentena", dijo HBO en un comunicado obtenido por The Hollywood Reporter.

La producción se reanudará este miércoles después de una pausa de dos días. La serie la protagonizan Matt Smith como el Príncipe Daemon Targaryen y Emma D'Arcy como la Princesa Rhaenyra Targaryen.

También participan Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon (también conocido como la Serpiente de Mar), Olivia Cooke como Alicent Hightower y Rhys Ifans como Otto Hightower.

House of the Dragon cuenta la historia de la familia Targaryen en Westeros y se desarrolla 300 años antes de los eventos de Game of Thrones. El drama es supervisado por los showrunners Ryan Condal (Colony) y Miguel Sapochnik (Game of Thrones), y el productor ejecutivo y autor de la saga George R.R. Martin.

Este show, que estrenará en 2022, es uno de los seis proyectos de precuelas relacionadas con GoT que se están desarrollando en HBO. A la par se alista un espectáculo teatral para Broadway y el West End que contará con nuevos actores que interpretarán personajes icónicos de la serie original.