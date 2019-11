Devela cinta de Norton corrupción en NY

Toronto, Canadá.- En el Nueva York de los años 50, Lionel Essrog (Edward Norton) trabaja como detective y el Síndrome de Tourette que padece lo hace hosco y poco sociable, pero con su memoria fotográfica da muy buenos resultados profesionales.

Esa es la historia de Huérfanos de Brooklyn (Motherless Brooklyn), que Norton, además de protagonizar, produce, dirige y escribe.

"Mi personaje es el de un detective en una situación muy peculiar, es brillante y muy impulsado a resolver los misterios de su trabajo, pero le cuesta socializar por su síndrome.

"Es un huérfano que fue rescatado por su mentor, Frank Minna (Bruce Willis), pero el mundo se le viene abajo cuando él asesinado... no sabe cómo reaccionar. Así es como decide averiguar por qué lo mataron y quién fue", detalla Norton.

Esta película, que se estrena este viernes en México, suma a Gilbert (Ethan Suplee), Danny (Dallas Roberts) y Tony (Bobby Cannavale) como los colegas de Lionel, quienes lo empujan a pulir su trabajo.

En el relato concebido por Norton con base en la novela de Jonathan Lethem (sobre la corrupción en la ciudad en aquella época) aparecen Laura Rose (Gugu Mbatha-Raw), Moses (Alec Baldwin) y Paul (Willem Dafoe), personajes clave para que Lionel cumpla con la misión de dar con el asesino del hombre que lo recogió del orfanato donde pasó gran parte de su niñez.

"Me conmovió mucho esta historia por el vínculo que hay entre dos hombres, uno mayor y uno maduro, Lionel siempre se muestra agradecido con Frank, que fue quien le salvó la vida.

"Cuando Ed (Norton) me propuso integrarme al reparto le dije que sí, pero con la condición de que me exigiera como si yo fuera un novato, como si no nos conociéramos, y creo que dio resultado pues mis escenas me gustaron mucho. Tiene una fibra muy latente de humanidad", señala Dafoe.

Escenas cruciales alrededor del filme se dan antes y después de que Frank muere, señala Norton, ya que es descubierto por Lionel y Gilbert luego de un encuentro con hombres de negocios con los que el plan no salió bien.

Y de acuerdo con él y Dafoe, este largometraje mezcla la compasión y el humor con escenarios sombríos y notas de nostalgia en donde la fotografía de Dick Pope ha sido de las más aclamadas por los críticos.