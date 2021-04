Dice Adame que los cubrebocas eran para el Ejército

Ciudad de México.- “A mí no me están desmintiendo”, respondió Alfredo Adame, sobre el comunicado de la Empresa 3M donde puntualizó que no venden cubrebocas a particulares.

Ellos no dicen: ‘no le vendimos cubrebocas a Alfredo Adame’; ellos dicen: ‘3M no le vende a particulares’, es cierto 3M no le vende a particulares por eso yo busqué a distribuidores de 3M1860 o comercializadores y ahí fue donde llegué”.

Y dijo que tampoco hará públicas las transacciones con los cubrebocas, puesto que nada tienen que ver con su campaña política en la que busca ser elegido como diputado federal por el Distrito 14 en la alcaldía Tlalpan.

Preguntarme: `si mostrarías tú los papeles, ¿y por qué te los voy a mostrar?, aquí el meollo del asunto es el audio donde habló de política, de unos millones y todo o es revisar mis finanzas y acusarme con el SAT, o no se cuál es tu intención como periodista”.

Si tu vienes ahorita y me preguntas: ‘¿oye a ver enséñame tu caja fuerte?’, y por qué te la voy a enseñar, digo no es que me moleste, es más quieres venir y te enseño mi caja fuerte y te enseño lo que quieras, se me hace verdaderamente inocente de tu parte que hagas esa pregunta y luego que otros dos o tres periodistas de prestigio saquen: ‘desmiente a Alfredo Adame’, no me desmintió a mí; 3M dijo la verdad: ‘yo no le vendo a particulares’.

A mí me vino a ver un personaje y me dijo yo estoy buscando cubrebocas para la SEDENA, yo quisiera tener esto, lo otro, de repente yo le dije hay un lote ahorita de dos millones y de repente desapareció el tipo, pues me quedó claro que era uno de esos coyotes que andaban buscando”.

Sobre cuándo le dará carpetazo al tema del audio escándalo dijo que ya lo descartó y lo desvirtuó pero le conviene que sigan teniéndolo en la conversación.

Yo no me canso, yo tengo la coraza muy gruesa, a mí me conviene que siga todo este rollo porque a final de cuentas como te dije yo estoy en campaña hace tres meses y todavía las campañas no empezaban, empezaron el domingo y diario salgo en la televisión y diario la gente se entera que voy para diputado federal al Distrito 14, ¿me hace daño?, no me hace daño”.

Adame se refirió también a la carta publicada por Patricia Aceves, alcaldesa de Tlalpan quien denunció violencia política de género por parte de los dichos del candidato de Redes Sociales progresistas. Él insistió en que las autoridades deben investigarla por las finanzas en su administración y negó que lo que ha dicho sea violencia de género

Yo pensaba que esto de las generaciones de cristal, nada más había llegado en cuanto a género a las mujeres, a la comunidad LGBTI, pero ahora también me doy cuenta que las generaciones de cristal ya también aparecieron en la política mexicana, porque si yo fuera ella, mejor me callaba la boca porque yo no estoy ejerciendo ni pisoteando sus derechos humanos, ni pisoteando su género, ni pisoteando sus derechos políticos, ni estoy ejerciendo violencia política contra una mujer, ni nada”. Con información de Excélsior