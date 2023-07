Dice Bryan Cranston que la IA no les quitará la dignidad

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Después de que el CEO de Disney, Bob Iger, criticara a los actores por irse a huelga y decir que tienen expectativas poco realistas, Bryan Cranston le envió un mensaje durante la manifestación del Sindicato de Actores en Times Square y dijo que el gremio no permitirá que la Inteligencia Artificial les quite la dignidad.

"Tenemos un mensaje para Iger: Sé, señor, que mira las cosas a través de una lente diferente. No esperamos que entiendas quiénes somos. Pero les pedimos que nos escuchen, y más allá de eso, que nos escuchen cuando les decimos que no nos van a quitar el trabajo para dárselo a la Inteligencia Artificial. No permitiremos que nos quiten nuestro derecho a trabajar y ganarnos la vida decentemente. Y por último, y lo más importante, ¡no permitiremos que nos quiten la dignidad! ¡Somos unión de principio a fin, hasta el final!", dijo.

La estrella de Breaking Bad se unió a estrellas como Jessica Chastain, Matt Bomer, Michael Shannon y Brendan Fraser en el mitin llamado "Que Se Sacuda la Ciudad por un Contrato Justo" que organizó el Sindicato de Actores de Hollywood liderado por Fran Drescher.

El actor Steve Buscemi también comentó que ellos no querían que se llegara a la huelga pero que es necesario porque hay muchas cosas en juego, como el pago de regalías, seguro médico, jubilación, etc.

"Estas son cosas razonables para pedir. Son, de hecho, esenciales. Estamos aquí porque este momento es crucial. Nos mantenemos unidos con nosotros mismos y con nuestros compañeros sindicalistas de la WGA. Los escritores tienen que escribir. Los actores tienen que actuar. Y la AMPTP tiene que hacer lo correcto por nosotros", dijo la estrella de Son Como Niños.

Es la primera vez en más de 60 años que actores y guionistas paran sus labores para exigir mejores derechos laborales debido a los cambios en la industria, como la llegada de las plataformas streaming.